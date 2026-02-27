Portsmouth-Hull: streaming gratis e diretta live della gara

Portsmouth Hull preview e probabili formazioni del 28 febbraio del 2026

Stefano Sorce 27 febbraio - 17:30

Portsmouth-Hull non è una partita qualsiasi. Da una parte una squadra che deve chiudere in fretta il discorso salvezza, dall’altra un gruppo che vede la promozione come obiettivo concreto. Motivazioni forti, pressione alta e un Fratton Park che può fare la differenza.

Dove vedere Portsmouth-Hull in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Portsmouth è 19°, cinque punti sopra la zona retrocessione. Non è un margine che permette rilassamenti. Le ultime settimane hanno raccontato una squadra capace di vincere fuori casa, ma ancora incostante. La sconfitta contro il Wrexham ha frenato l’entusiasmo, ma il dato interessante è un altro: in casa i Pompey concedono pochissimo. Nelle ultime dieci partite interne non hanno mai subito più di un gol. Questo significa struttura, disciplina e capacità di restare dentro la gara anche contro avversari superiori sulla carta.

Hull, invece, è pienamente dentro la corsa promozione. Quinto posto, distanza ridotta dal secondo e una trasferta che arriva nel momento giusto. I Tigers hanno costruito la loro forza lontano da casa: sei vittorie nelle ultime sette trasferte, quattro successi consecutivi fuori, tre clean sheet. Numeri che non mentono. L’ultimo 4-2 contro il Derby ha dato ossigeno dopo un periodo meno brillante e ha rimesso in carreggiata una squadra che, quando trova ritmo, è tra le più pericolose del campionato.

Probabili formazioni di Portsmouth-Hull — Il Portsmouth dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 compatto. Schmid tra i pali; difesa con Devlin, Poole, Ogilvie e Swanson. In mediana Pack e Adams a fare filtro e dare equilibrio. Sulla trequarti Caballero, Segecic e Alli a supporto di Bishop, terminale offensivo.

Hull dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 dinamico e verticale. Pandur in porta; linea difensiva composta da Coyle, Egan, Hughes e Drameh. In mezzo Hadziahmetovic e Slater a dettare i tempi. Davanti Joseph, Gelhardt e Millar agiranno alle spalle di McBurnie.

Portsmouth: Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Segecic, Alli; Bishop.

Hull City: Pandur; Coyle, Egan, Hughes, Drameh; Hadziahmetovic, Slater; Joseph, Gelhardt, Millar; McBurnie.

