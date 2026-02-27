Leicester-Norwich: Diretta live e probabili formazioni

Leicester e Norwich si affrontano sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:00. I Foxes cercano una vittoria vitale per uscire dalla zona retrocessione

Stefano Sorce 27 febbraio - 17:20

Leicester-Norwich è una partita che pesa tantissimo, ma per motivi diversi. I Foxes lottano per uscire dalla zona retrocessione, i Canaries vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza e, se possibile, tenere accesa una piccola speranza di risalita in classifica. Pressione alta da una parte, fiducia crescente dall’altra.

Dove vedere Leicester-Norwich in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Leicester non vince da troppo tempo. Il cambio in panchina non ha ancora prodotto una svolta concreta nei risultati, anche se le ultime due trasferte hanno dato segnali di maggiore compattezza. Il problema vero resta difensivo: troppi gol subiti, troppe partite in cui la squadra non riesce a proteggere il vantaggio o a restare in equilibrio nei momenti chiave. Con dodici gare ancora da giocare, il margine di errore è ridotto al minimo. In casa serve una prestazione da squadra che vuole salvarsi davvero.

Il Norwich arriva con un’inerzia completamente diversa. Da settimane è una delle squadre più in forma del campionato, con una continuità che ha riportato serenità e convinzione. La vittoria nell’ultimo turno ha confermato la crescita di un gruppo che gioca con più fiducia e maggiore organizzazione. In trasferta il rendimento è stato solido e la squadra sembra avere la maturità per gestire anche ambienti complicati. Non è in zona playoff, ma è lontana dalle sabbie mobili e questo cambia la testa con cui si entra in campo.

Probabili formazioni di Leicester-Norwich — Il Leicester dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Begovic in porta; difesa composta da Pereira, Okoli, Nelson e Thomas. In mediana Winks e Skipp avranno il compito di dare ordine e protezione. Sulla trequarti Fatawu, Mukasa e Mavididi agiranno alle spalle di Ayew, riferimento centrale dell’attacco.

Il Norwich dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 compatto e dinamico. Kovacevic tra i pali; linea difensiva con Stacey, McConville, Darling e Fisher. In mezzo Wright e McLean guideranno il centrocampo, mentre Gibbs, Maghoma e Ahmed supporteranno Kvistgaarden, unica punta.

Leicester City: Begovic; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; Winks, Skipp; Fatawu, Mukasa, Mavididi; Ayew.

Norwich City: Kovacevic; Stacey, McConville, Darling, Fisher; Wright, McLean; Gibbs, Maghoma, Ahmed; Kvistgaarden.

