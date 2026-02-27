derbyderbyderby streaming Levante-Alaves: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

Levante-Alaves: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola
Alla Ciudad de Valencia si apre la ventiseiesima giornata di Liga con una sfida che profuma di scontro diretto per la sopravvivenza. Venerdì 27 febbraio, alle 21:00, Levante UD e Deportivo Alavés si giocano molto più di tre punti, in una gara che può incidere in maniera pesante sulla corsa salvezza.

  • Guarda ora Levante-Alaves GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    Qui Levante

    Il Levante vive un momento estremamente complicato. La squadra allenata da Luis Castro è penultima con 18 punti, distante sette lunghezze dalla zona salvezza, e arriva all’appuntamento con quattro sconfitte consecutive contro Athletic Club, Valencia, Villarreal e Barcellona. Un filotto negativo che ha aggravato una situazione già fragile.

    Anche il rendimento interno racconta tutte le difficoltà delle Granotes: appena 7 punti conquistati in 12 partite casalinghe, con una sola vittoria, quattro pareggi e ben sette sconfitte. Numeri che certificano un’urgenza chiara: invertire la rotta subito, perché il margine di errore è ormai ridotto al minimo.

    Qui Alaves

    L’Alavés, pur trovandosi in una posizione leggermente più rassicurante, non può permettersi distrazioni. I baschi sono quattordicesimi a quota 27 punti, ma il vantaggio sulla zona retrocessione è di appena tre lunghezze. La squadra di Eduardo Coudet ha frenato dopo due successi consecutivi: sconfitta interna contro il Getafe (2-0) e due pareggi contro Siviglia (1-1) e Girona (2-2). Anche lontano da casa il rendimento non è stato brillante, con 8 punti raccolti in 12 trasferte, frutto di due vittorie, due pareggi e otto ko.

    Levante-Alaves, probabili formazioni

    Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Rey, Olasagasti; Tunde, Alvarez, Garcia; Eyong. Allenatore: Luis Castro

    Deportivo Alavés (4-4-2): Sivera; Otto, Tenglia, Pacheco, Yusi; Calebe, Blanco, Ibanez, Alena; Martinez, Boye. Allenatore: Eduardo Coudet.

