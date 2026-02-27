Sporting Lisbona-Estoril: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 17:46)

All’Estádio José Alvalade di Lisbona va in scena la ventiquattresima giornata di Liga Portugal, con una sfida che può incidere in modo significativo sulla corsa al titolo. Venerdì 27 febbraio, alle 21:45, il campione in carica Sporting Lisbona ospita il Estoril Praia, in un confronto che sulla carta vede i biancoverdi favoriti ma che nasconde comunque insidie.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Sporting Lisbona — Lo Sporting di Rui Borges arriva al match in piena scia positiva. Le due vittorie consecutive contro Famalicao (1-0) e Moreirense (3-0 in trasferta) hanno consolidato il secondo posto a quota 58 punti, riaprendo con decisione la rincorsa alla vetta occupata dal Porto (62). In mezzo, a rendere ancora più serrata la lotta, c’è il Benfica a 55.

Il rendimento casalingo dei Leões è stato fin qui quasi impeccabile: 28 punti in 11 partite, con nove successi, un pareggio e una sola sconfitta. Impressionante anche il dato difensivo, appena quattro reti incassate a fronte di 33 gol segnati. Numeri che raccontano di una squadra dominante tra le mura amiche, concreta e capace di colpire con continuità.

Qui Estoril — L’Estoril, dal canto suo, sta vivendo una stagione solida. Il settimo posto con 33 punti certifica un cammino positivo, fatto di equilibrio e buone prestazioni. La squadra guidata da Ian Cathro, però, ha mostrato un rendimento altalenante lontano da casa: 11 punti in 11 trasferte, con tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte, e una differenza reti che evidenzia qualche fragilità (20 gol fatti, 22 subiti). Nell’ultimo turno è arrivato un convincente 3-1 contro il Gil Vicente, ma una settimana prima era maturato il pesante 3-0 sul campo dell’ultima in classifica, l’AVS.

Probabili formazioni — Sporting (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez. Allenatore: Rui Borges

Estoril (4-3-1-2): Robles; Ferro, Bacher, Tsoungui; Sanchez, Orellana, Holsgrove, G Costa; J Carvalho, Marques, Begraoui. Allenatore: Ian Cathro

