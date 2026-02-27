Trento-Lumezzane: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Trento-Lumezzane in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 17:32)

Sabato 28 febbraio 2026, alle 17:30, il campionato di Serie C Girone A propone una sfida di rilievo tra Trento Calcio 1921 e FC Lumezzane, in programma allo Stadio Bruno Zanutti. Un confronto che mette in palio punti pesanti per due squadre con ambizioni diverse ma entrambe bisognose di continuità.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Trento-Lumezzane in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Trento-Lumezzane nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Trento si presenta all’appuntamento da quarto in classifica con 47 punti, costruiti attraverso 12 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte. I gialloblù hanno mostrato solidità nel corso della stagione, come testimoniano le 41 reti realizzate e le 28 incassate. Tra le mura amiche il rendimento è stato particolarmente positivo: 6 successi, 6 pareggi e appena 2 ko. La formazione guidata da Luca Tabbiani ha fatto dello stadio di casa un punto di forza, riuscendo spesso a imporre ritmo e organizzazione.

Il Lumezzane, invece, occupa attualmente la nona posizione con 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Il bilancio reti (32 fatti e 31 subiti) racconta una squadra equilibrata, capace di restare in partita ma talvolta discontinua. Lontano dal proprio campo ha raccolto 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, numeri che evidenziano un cammino altalenante. Toccherà al tecnico Emanuele Troise trovare le soluzioni giuste per provare a strappare un risultato positivo su un campo tradizionalmente complicato.

La gara si preannuncia quindi combattuta, con il Trento deciso a difendere la propria posizione nelle zone alte e il Lumezzane pronto a giocarsi le proprie carte per avvicinarsi ulteriormente alla parte nobile della graduatoria.