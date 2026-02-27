Bristol-Watford: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv

Bristol-Watford: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 17:46)

Venerdì 27 febbraio, alle 21:00, l’Ashton Gate ospita una sfida che mette in palio punti pesanti nella zona playoff della Championship. Bristol City e Watford sono separate da appena due lunghezze in classifica: ottavi i Robins con 50 punti, dodicesimi gli Hornets a quota 48. La distanza è minima, l’equilibrio evidente, e il precedente più recente in FA Cup – un netto 5-1 per il City proprio qui – aggiunge ulteriore tensione alla gara.

Qui Bristol — Il Bristol City di Gerhard Struber arriva dal successo esterno per 2-1 contro il Blackburn. Nelle ultime dieci gare di campionato il rendimento è stato altalenante (4 vittorie, 4 sconfitte, 2 pareggi), con una media di 1,4 reti segnate e 1,5 subite. In casa i numeri raccontano una squadra capace di produrre 2,10 gol di media, ma non sempre solida dietro (1,30 concessi).

Qui Watford — Il Watford, invece, è reduce dal ko interno contro l’Ipswich (0-2), partita in cui ha prodotto un solo tiro in porta con il 48% di possesso. Più in generale, nelle ultime dieci ha raccolto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, segnando meno di un gol a partita (0,9) ma mantenendo una discreta compattezza difensiva (1,1 subiti). In trasferta, però, il momento non è brillante: nessuna vittoria nelle ultime quattro uscite lontano da Vicarage Road.

Bristol-Watford, probabili formazioni — Bristol City (4-2-3-1): Vítek, Tanner, Eile, Borges, Pring, Randell, Knight, Sykes, Horvat, Twine, Riis Jakobsen.

Watford (5-4-1): Selvik, Ngakia, Abankwah, Goglichidze, Mfuni, Bola, Irankunda, Mendy, Louza, Bove, Doumbia.

