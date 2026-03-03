Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale dopo i successi principalmente con il Milan di Berlusconi e il Real Madrid di Florentino Perez, si trova ora alla guida del Brasile a caccia di un mondiale che ormai da circa 24 anni manca alla nazionale più titolata della storia del calcio a livello iridato. Il tecnico emiliano è già diventato un personaggio in Brasile nonché protagonista di diverse scene anche mondane, come ciò che è avvenuto in occasione del carnevale di Rio de Janeiro.
FIGLIOL PRODIGO
Davide Ancelotti torna con papà Carlo: nuovo ruolo nello staff del Brasile
Carlo Ancelotti, nell'ultimo decennio, è stato sempre legato alla figura professionale di suo figlio Davide. Bayern Monaco, Napoli e Real Madrid, Davide Ancelotti ha sempre affiancato papà Carlo nelle esperienze recenti in panchina e ora la storia è destinata a ripetersi anche alla guida della selezione brasiliana. Sì perché all'inizio della stagione Davide aveva fatto una scelta diversa. Ancelotti Junior aveva infatti deciso di allenare il Botafogo, sempre in Brasile. Un'esperienza non particolarmente fortunata culminata con un esonero che ha lasciato di nuovo a piedi il giovane allenatore.
Secondo quanto riportato da diversi media, ora Davide Ancelotti sembra pronto a ritrovare suo padre Carlo nello staff tecnico del Brasile in vista delle due amichevoli che attendono la nazionale verdeoro in preparazione al mondiale contro due giganti del calcio globale: la Francia di Didier Deschamps e la Croazia. Un ritorno quindi al fianco di suo padre per una coppia che, negli ultimi anni, ha inanellato successi su successi in particolare a Madrid. Davide Ancelotti, inoltre, ritroverà Vinicius Jr., stella dei Blancos e faro della nazionale brasiliana che, proprio sotto la guida di papà Carlo è diventato uno dei calciatori di maggior rilievo del panorama mondiale.
