Giorgio Trobbiani 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 17:32)

Il Torquay United, club che milita nella National League South (sesta divisione inglese), è finito al centro di una bufera mediatica dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Eastbourne Borough, squadra all'ultimo posto in classifica. No, non si tratta però di qualcosa di legato al risultato, o almeno non direttamente, ma per quello che è accaduto dopo i 90 minuti sul rettangolo verde.

Torquay United, che cosa è successo dopo la sconfitta — Secondo quanto riportato, i giocatori avrebbero in qualche modo scambiato il proprio pullman con quello di un gruppo di tifosi per il viaggio di ritorno, poiché il mezzo dei sostenitori sarebbe stato considerato da alcuni elementi della rosa più moderno e spazioso (con più spazio per le gambe). La notizia ha scatenato l'ira dei fan sui social media, che hanno accusato i giocatori di arroganza, specialmente dopo una prestazione deludente in campo: 4 gol contro l'ultima in classifica, non proprio il momento più adatto forse per essere pretenziosi agli occhi dei propri fan.

Il co-presidente del club, Michael Westcott, ha successivamente chiarito che non si è trattato di un atto di prepotenza dei calciatori. Il pullman originale della squadra aveva subito un guasto meccanico a Reading il venerdì sera. La compagnia di trasporti ha quindi fornito un mezzo sostitutivo (descritto come un bus per il trasporto scolastico) per i giocatori, decidendo poi autonomamente di scambiare i mezzi per il ritorno per rispettare gli impegni logistici, indipendentemente dalla volontà della società o degli atleti.

Stasera il Torquay sarà di nuovo in campo per cercare, con una vittoria in trasferta, di dipanare le polemiche e riportare a sé la fiducia dei tifosi un po' sconfortati dopo i fatti dell'ultimo fine settimana.