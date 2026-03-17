Italia-Irlanda del Nord sarà la sfida della verità per gli azzurri. Ecco le parole e i convocati dei nostri rivali a Bergamo

Giorgio Trobbiani 17 marzo - 17:28

Giovedì 26 marzo, alla New Balance Arena di Bergamo, l'Italia di Gennaro Gattuso si trova a giocarsi per la terza volta consecutiva la qualificazione al Mondiale passando per i play off. Dopo gli scorsi fallimenti con la Svezia nel 2018 e con la Macedonia nel 2022, sul cammino degli Azzurri ci sarà questa volta l'Irlanda del Nord, che oggi ha diramato le sue convocazioni.

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Irlanda del Nord, le convocazioni e le parole di O'Neill — Questi i 28 scelti da O'Neill per la gara che farà la storia di una o dell'altra nazione in vista del mondiale: Bailey Peacock-Farrell, Conor Hazard, Pierce Charles, Josh Clarke, Trai Hume, Ciaron Brown, Daniel Ballard, Eoin Toal, Paddy McNair, Shea Charles, Alistair McCann, George Saville, Jordan Thompson, Ethan Galbraith, Josh Magennis, Dion Charles, Paul Smyth, Jamie Donley, Kieran Morrison.

Non ci sono molti giocatori della Premier League per la nazione che ha dato i natali a George Best, ma si tratta comunque di una rosa con tanti calciatori dalla Championship e dalla League One, giovani e con grandissimo atletismo.

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In conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord ha anche caricato l'ambiente in vista di questa sfida storica per la nazione che ha come capitale Belfast:"L'Italia è sempre l'Italia, sono una grande squadra, ma se riuscissimo a batterli sarebbe una grandissima impresa. Vogliamo fare tutto il possibile per riuscirci e andare ai mondiali. Contro la Germania abbiamo già dimostrato di poter dare fastidio a grandi squadre. Se vogliamo andare ai mondiali servirà quel passo in più".