Il calcio moderno ci ha abituato a ritmi frenetici e calendari intasati, ma quello che si prospetta per Michael O'Neill ha il sapore di un’impresa d'altri tempi. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla BBC, il tecnico 56enne starebbe per accettare una sfida doppia e simultanea: guidare l'Irlanda del Nord verso i Mondiali del 2026 e, contemporaneamente, salvare il Blackburn Rovers dal baratro della retrocessione in Championship.