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Inghilterra, il consiglio di Owen a Tuchel: “Metti di più Bowen”

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Il Pallone d'Oro nel 2001 ed ex calciatore di United e Real Madrid ha voluto dire la sua sulla gestione del reparto offensivo della Nazionale
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Intervenuto ai microfoni di 'TalkSport', Michael Owen, ex giocatore di Manchester United e Real Madrid e Pallone d'Oro nel non lontanissimo 2001, ha parlato del reparto offensivo dei Tre Leoni e ha dato un suo consiglio personale a Thomas Tuchel, commissario tecnico tedesco della nazionale britannica: ecco le sue parole.

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LONDRA, INGHILTERRA - 2 NOVEMBRE: Tomas Soucek del West Ham United festeggia il terzo gol della sua squadra con il compagno Jarrod Bowen durante la partita di Premier League tra West Ham United e Newcastle United al London Stadium il 2 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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Inghilterra, il pensiero di Owen e il consiglio al ct Tuchel

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Michael Owen, in vista anche del prossimo mondiale negli USA, ha parlato di una pedina che potrebbe diventare fondamentale, a suo parere, nello scacchiere tattico dell'Inghilterra di Tuchel: "Personalmente, io schiererei e darei molto più minutaggio a Bowen nella nazionale inglese".

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Owen ha poi proseguito: "Credo che sia davvero un calciatore formidabile. Ho partecipato a una masterclass di finalizzazione con lui circa un anno fa e non potevo credere a quanto fosse bravo. Sono rimasto senza fiato nel vedere da vicino quanto fosse bravo a finalizzare le azioni. Usa entrambi i piedi in modo eccellente, e da quel giorno l'ho osservato molto attentamente, e penso che dovrebbe essere utilizzato molto di più da Thomas Tuchel nell'Inghilterra". 

Infine, Owen ha parlato anche di Alexander-Arnold e del suo inserimento molto difficoltoso (tant'è che non è stato nemmeno convocato) nei dettami tattici dell'allenatore tedesco ex Chelsea e PSG: "Che si tratti di Southgate o di Tuchel, non è riuscito a trovare spazio in squadra e, ora che non è nemmeno convocato, temo che non ce la farà. A questo punto, non essere in rosa è ovviamente un brutto segno per lui".

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