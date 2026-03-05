Una parentesi la scorsa stagione, decisamente negativa, in Serie A con il Como con una sola presenza e conseguente espulsione, ma la voglia di mollare non è ancora arrivata. Si tratta di Dele Alli, centrocampista inglese che, con il Tottenham, è arrivato ai massimi livelli del calcio mondiale prima di una discesa incredibile che lo ha portato quasi al ritiro. Oggi, il classe 1996, in cerca di una nuova squadra, si allena proprio in quel centro sportivo che ha fatto le sue fortune, la casa degli Spurs oggi allenati da Igor Tudor, ex allenatore della Juventus.
LA NOVITA'
Dele Alli pronto a tornare: allenamento con il Tottenham a caccia di una nuova squadra
Dele Alli cerca il rilancio proprio sui campi del Tottenham—
Dopo aver pubblicato una foto di sé sul campo della struttura nel Hertfordshire, il Tottenham ha confermato che Alli potrà allenarsi su uno dei campi dell’accademia mentre cerca di recuperare la forma partita. Il centrocampista è stato visto lavorare con un allenatore personale durante una sessione di allenamento individuale.
Durante un intervento a fine primo tempo il 22 febbraio con i tifosi in occasione di una gara interna proprio del Tottenham, Dele Alli, che sembra davvero essere cambiato soprattutto a livello di testa, ha dichiarato al momento del suo rientro: "Non vedo l’ora di tornare in campo a giocare, spero che non manchi molto. Spero che vi sia mancato quanto voi siete mancati a me. Molte cose sono successe nelle nostre vite da quando ci siamo separati, ma oggi sono tornato e spero sappiate che sarete sempre la mia famiglia".
Dele Alli, prima del clamoroso stop, era una stella in rampa di lancio del calcio inglese. Il calciatore britannico infatti ha raggiunto traguardi personali importantissimi nella sua prima fase di carriera proprio con la maglia del Tottenham, uno su tutti il premio di miglior giovane della Premier League.
