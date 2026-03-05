Follia in Argentina: in Libertadores ci andrà anche la…nona in classifica

Il leader non spiega il motivo del perché di questa scelta, mentre partono le prime insurrezioni

Michele Massa 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 15:12)

L'Argentina continua a far discutere ma soprattutto fa chiedersi il "perché" su tante cose. L'ultima trovata del presidente Claudio Tapia però supera tutte le precedenti idee, qualcuna buttata nel dimenticatoio, altre invece tristemente attuate. Questa volta la "riforma" colpisce anche la Coppa Libertadores, perché da quanto filtra, il numero uno della Federcalcio argentina ha deciso che dalla prossima stagione, nella massima competizione sudamericana, dall'Argentina ci sarà anche la...nona classificata del campionato.

In Argentina cambia tutto, critiche feroci verso Claudio Tapia e la sua "ultima trovata — Come funzionerà? Bene, faremo uno schema rapido per far capire rapidamente la folle idea avuta da Claudio Tapia. Dalla prossima stagione, in Coppa Libertadores, l'Argentina avrà sei squadre e saranno:

La vincitrice del campionato di Apertura

La vincitrice del campionato di Clausura

Chi vince la Coppa d'Argentina

La prima classificata del torneo annuale

La seconda classificata del torneo annuale

La nona classificata del torneo annuale

L'insurrezione popolare non è mancata — La trovata non è piaciuta proprio a nessuno. Come spesso capita, i tifosi argentini si schierano contro Claudio Tapia, che negli ultimi anni ha fatto tanto parlare per le sue idee abbastanza particolari... per non usare altri appellativi. Per ora però sembra essere confermata, nei prossimi mesi sicuramente se ne riparlerà. Se volete invece sapere il motivo del perché proprio la nona classificata, bene, questo resta ancora un mistero.

