River Plate, presentato il nuovo allenatore: è Eduardo Coudet

Dopo l'addio di Gallardo, è Coudet il nuovo allenatore. Il debutto sarà in casa dell'Huracan

Samuele Dello Monaco 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 13:32)

È ufficialmente iniziata una nuova era in casa del Millonario. Il River Plate ha annunciato che Eduardo "Chacho" Coudet è il nuovo allenatore della prima squadra, raccogliendo la pesantissima eredità lasciata da Marcelo Gallardo. L'ex tecnico, il più vincente nella storia del club di Núñez, aveva infatti rassegnato le proprie dimissioni a febbraio, complice un avvio di stagione nel Torneo Apertura 2026 al di sotto delle altissime aspettative della piazza, culminato in prestazioni opache e risultati deludenti.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

L'arrivo di Coudet — L'ufficialità dell'ingaggio è stata confermata dal presidente del club argentino, Stefano Di Carlo, il quale ha annunciato il raggiungimento di un accordo totale. Coudet ha firmato un contratto valido fino a dicembre 2027, decidendo di interrompere anticipatamente la sua avventura europea sulla panchina del Deportivo Alavés (nella Liga spagnola) pur di rispondere alla chiamata del cuore. La scelta è stata caldeggiata in primis da Enzo Francescoli, che ha visto nel "Chacho" il profilo ideale grazie alla sua etica del lavoro metodica e alla sua empatia nella gestione dei calciatori. Nel breve periodo di transizione precedente al suo arrivo in Argentina, la panchina è stata temporaneamente affidata a Marcelo Escudero, tecnico della squadra Reserva.

Le parole del nuovo tecnico — La presentazione ufficiale si è tenuta nella sala stampa del glorioso stadio Monumental, dove un visibilmente emozionato Coudet ha subito messo in chiaro le sue priorità. Il neotecnico ha sottolineato come la parola d'ordine per uscire da questo momento di flessione debba essere l'unità. "La responsabilità di essere qui è enorme, so che il club pretende molto, dobbiamo ripartire tutti insieme", ha dichiarato Coudet davanti ai giornalisti, ribadendo la necessità di ritrovare tranquillità e compattezza. Ha inoltre puntato l'accento sull'importanza di instaurare una forte e sana competizione interna nello spogliatoio, considerata la chiave fondamentale per innalzare nuovamente il livello tecnico e mentale della rosa.

La carriera di Coudet e l'obiettivo del River Plate — Per Coudet, cinquantunenne nato a Buenos Aires, si tratta di un romantico ritorno a casa. Da calciatore ha infatti indossato con orgoglio la banda roja del River Plate tra il 1999 e il 2004, diventando un beniamino della tifoseria grazie alla sua grinta instancabile in mezzo al campo. Da allenatore ha invece maturato una solida esperienza internazionale guidando squadre argentine come Rosario Central e Racing Club (con cui ha vinto il campionato), i brasiliani dell'Internacional e dell'Atlético Mineiro, oltre alle parentesi europee al Celta Vigo e all'Alavés.

La sfida che attende il nuovo allenatore del River Plate è senza dubbio titanica: riportare in vetta una squadra sfiduciata, colmare l'enorme vuoto emotivo e tattico lasciato da un'icona assoluta come Gallardo e riconquistare l'esigente pubblico di Núñez.

