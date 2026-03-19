Nuovo caso intricato per il calcio africano, stavolta in vista dei mondiali, che vede coinvolte Nigeria e Congo dopo il playoff di qualche mese fa

Giorgio Trobbiani 19 marzo - 17:00

La Nigeria ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA dopo l’eliminazione nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il Congo. L’obiettivo della federazione nigeriana è ottenere l’esclusione degli ultimi avversari e prendere il loro posto. Un altro caso spinoso dopo quello legato alla Coppa d'Africa.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Nigeria, 'caso Congo': presentato il ricorso per prenderne il posto — La protesta nasce dalla sfida decisiva persa dalla Nigeria ai calci di rigore, che ha permesso al Congo di andare avanti. Dopo quella sconfitta, la nazionale di Osimhen ha deciso di proseguire per vie federali. Un ko pesantissimo per una selezione blasonata e con grande storia anche nella competizione iridata come la Nigeria che, nelle varie edizioni del torneo, ha sfoggiato calciatori di altissimo livello, uno su tutti, il 'baller' Jay Jay Okocha, giocatore cult.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Nel ricorso si sostiene che la nazionale congolese abbia schierato diversi giocatori non idonei, in particolare per problemi legati alla doppia nazionalità. Secondo la Nigeria, circa nove calciatori avrebbero documenti non conformi o non avrebbero completato correttamente il cambio di nazionalità richiesto dalle regole. Tra i giocatori citati figurano anche nomi noti, e la questione riguarda il fatto che, secondo la normativa congolese, la doppia cittadinanza non sarebbe ammessa senza una rinuncia formale a quella precedente. La federazione nigeriana accusa inoltre che le autorizzazioni concesse a questi giocatori sarebbero avvenute tramite documentazione irregolare, e chiede quindi che venga ribaltato l’esito della sfida.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.