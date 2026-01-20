Qualche volta il calcio regala storie da ricordare che vanno ben oltre il risultato in campo. È il caso della partita Nigeria-Marocco, ovvero la semifinale della Coppa d'Africa. La sfida infatti non verrà ricordata solo per il risultato finale, ovvero la vittoria dei marocchini dopo i calci di rigore, quanto per un episodio che ha del clamoroso: la questione relativa all'asciugamano del portiere nigeriano Nwabali. Lo stesso, all'indomani del ko in finale proprio del Marocco, ha deciso di tornare su quell'episodio, togliendosi un bel sassolino dalla scarpa.