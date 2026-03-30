L'intervista, ai microfoni di 'As', dell'ex centravanti dell'Inter e leggenda del Bayern Monaco sulla prossima super sfida di Champions League
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Intervistato ai microfoni di 'As', Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante negli anni '80 dell'Inter e leggenda del Bayern Monaco, ha presentato alla stampa spagnola la sfida dei bavaresi contro il Real Madrid in occasione dei quarti di finale di Champions League.
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Real Madrid contro Bayern Monaco, le parole di RummeniggeRummenigge ha parlato così della super sfida che attende i due top club ai quarti di finale di Champions League: "È la partita più giocata nella storia della Champions League, ho controllato. Finora si sono disputate 28 partite. Il Real Madrid ha due vittorie in più di noi. La stessa cosa vale per la classifica UEFA: lo[gzn_video id= autoplay=truero sono primi e noi siamo appena dietro. È l'apice, la partita delle partite, la finale prima della finale".
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Insomma, per Rummenigge in cima al calcio europeo ci sono Real Madrid e Bayern Monaco. Il tedesco ha poi proseguito: "È la rivalità che ha creato più scalpore in tutto questo tempo. Negli anni 2000 eravamo noi a rendere le cose più difficili al Real Madrid, ma ultimamente sono loro ad aver preso il sopravvento. Da spauracchio a bestia bianca. Hanno vinto cinque Champions League in dieci anni, e questo dice tutto".
Rummenigge ha anche parlato di Kompany, preferito dopo qualche rifiuto a Xabi Alonso, esonerato quest'anno dal Real Madrid: "È chiaro che a volte il destino ti sorride. È una fortuna che sia qui. Ho visto andare e venire al Bayern dei veri e propri grandi allenatori, come Lattek, Hitzfeld, Heynckes e Guardiola, e Vini sta raggiungendo quel livello".
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