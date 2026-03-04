derbyderbyderby calcio estero Mourinho attacca il VAR e poi fa retromarcia: “Stavano bevendo un caffè”

Le parole di Josè Mourinho, allenatore del Benfica, sul VAR prima critiche e poi di rettifica: ecco le sue dichiarazioni
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Dopo Gil Vicente-Benfica, Josè Mourinho, allenatore degli ospiti, ha criticato aspramente il VAR per un episodio che, a suo dire, doveva essere gestito diversamente. Lo Special One, che da quando è tornato in Portogallo ha rilanciato il Benfica, nel post gara con il suo consueto stile ha attaccato pesantemente il VAR per poi, però, fare retromarcia. Ecco le sue dichiarazioni e che cosa è accaduto.

Benfica, le parole di Mourinho nel post partita con il Gil Vicente

Josè Mourinho nell'immediato post partita del suo Benfica ha parlato così del VAR e della direzione arbitrale, sfida tra l'altro vinta in trasferta dalla sua squadra: "Che l'arbitro non l'abbia visto penso anche che ci possa stare perché la partita si gioca a 300 km/h e a volte gli arbitri non riescono a vedere, ma il VAR magari stava bevendo un caffè in quel momento, perché non ha visto un rigore netto". Lo Special One ha anche rincarato la dose: "Ho la netta sensazione, a giudicare da quanto accaduto, che la situazione precedente al calcio d'angolo che ha portato al nostro gol mi sia sembrata un rigore molto netto. Molto più netto di quello concesso ad António Silva nella partita contro Casa Pia, per esempio. Ma questa è una questione che riguarda il VAR, non l'arbitro". 

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 25 NOVEMBRE: José Mourinho, allenatore capo del SL Benfica, osserva prima della partita della 5ª giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra AFC Ajax e SL Benfica alla Johan Cruijff Arena il 25 novembre 2025 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Queste le sue parole a 'Sport TV' poi però subito rettificate in un messaggio inviato ai microfoni di Record. Mourinho infatti corregge il tiro a distanza di pochi minuti: "Ho avuto modo di vedere un'altra angolazione dell'azione che mi è sembrata un rigore, ma non è confermato. Mi scuso per il mio commento a fine partita". 

