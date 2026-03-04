Dopo Gil Vicente-Benfica , Josè Mourinho, allenatore degli ospiti, ha criticato aspramente il VAR per un episodio che, a suo dire, doveva essere gestito diversamente. Lo Special One, che da quando è tornato in Portogallo ha rilanciato il Benfica, nel post gara con il suo consueto stile ha attaccato pesantemente il VAR per poi, però, fare retromarcia. Ecco le sue dichiarazioni e che cosa è accaduto.

Benfica, le parole di Mourinho nel post partita con il Gil Vicente

Josè Mourinho nell'immediato post partita del suo Benfica ha parlato così del VAR e della direzione arbitrale, sfida tra l'altro vinta in trasferta dalla sua squadra: "Che l'arbitro non l'abbia visto penso anche che ci possa stare perché la partita si gioca a 300 km/h e a volte gli arbitri non riescono a vedere, ma il VAR magari stava bevendo un caffè in quel momento, perché non ha visto un rigore netto". Lo Special One ha anche rincarato la dose: "Ho la netta sensazione, a giudicare da quanto accaduto, che la situazione precedente al calcio d'angolo che ha portato al nostro gol mi sia sembrata un rigore molto netto. Molto più netto di quello concesso ad António Silva nella partita contro Casa Pia, per esempio. Ma questa è una questione che riguarda il VAR, non l'arbitro".