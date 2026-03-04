Figlio di Darren, il piccolo di casa Fletchermacchia il suo primo anno tra i grandi del Manchester United con un bruttissimo episodio successo durante una sfida di Efl Trophy. Competizione riservata ai club di terza e quarta fascia inglese oltre alle squadre di riserva dei maggiori club di Premier League. Lo scozzese è stato condannato ad una lunga squalifica per una serie di frasi omofobe riferite ad un avversario durante il secondo tempo di una sfida contro il Barnsley.
IL CASO
Manchester United, Fletcher squalificato 6 turni per insulti omofobi
La giustificazione di Fletcher e la sanzione scelta per lo scozzese—
"Sei gay", è questa la frase che è stata sanzionata dalla Federcalcio inglese. Come riportato dalla BBC nella sua edizione odierna. Nonostante l'accusa, il calciatore ha provato a difendersi spiegando a più riprese che non c'era cattiveria nelle sue intenzioni: "Non era una frase detta con cattiveria. Mi sono scusato con il mio avversario al termine della partita. Ho detto quella cosa perché ero preso dalla partita e avevo appena subito un brutto fallo. La mia intenzione non era per nulla omofoba, ne alludevo a quello".
Una giustificazione che non è passata. Oltre la squalifica di sei turni e una multa da pagare, il calciatore è stato obbligato a frequentare un percorso educativo in presenza per la sensibilizzarlo sul tema. Il caso è rapidamente diventato virale sui social. Tanti i commenti contro il calciatore, che ha preferito la via del silenzio dopo che l'accaduto è diventato trend topic. Anche lo United ha preferito non commentare l'accaduto. Non è stato reso noto se ci sarà una "punizione interna" per il giovane. Che secondo alcune fonti vicine al club ha già iniziato i corsi inflitti dalla Federcalcio inglese.
