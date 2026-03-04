Manchester United, Fletcher squalificato 6 turni per insulti omofobi

La giustificazione di Fletcher e la sanzione scelta per lo scozzese

"Sei gay", è questa la frase che è stata sanzionata dalla Federcalcio inglese. Come riportato dalla BBC nella sua edizione odierna. Nonostante l'accusa, il calciatore ha provato a difendersi spiegando a più riprese che non c'era cattiveria nelle sue intenzioni: "Non era una frase detta con cattiveria. Mi sono scusato con il mio avversario al termine della partita. Ho detto quella cosa perché ero preso dalla partita e avevo appena subito un brutto fallo. La mia intenzione non era per nulla omofoba, ne alludevo a quello".