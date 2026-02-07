Un'altra vittoria, la quarta di fila, la dodicesima del campionato di Premier League, consolida la posizione Champions del Manchester United

Il Manchester United vuole fare sul serio. Dopo annate catastrofiche e drammi sportivi con giocatori svalutati in serie, sembra davvero che questa stagione possa essere la svolta. L'obiettivo Champions ora più che mai appare raggiungibile.

Manchester United, così sì: 2-0 al Tottenham e quarto trionfo — Manca una gara e il noto tifoso del Manchester United quasi 500 giorni dopo potrebbe tagliarsi i capelli. La chioma folta di Frank Ilett in pericolo è il segnale forte e chiaro della risalita in classifica dei Red Devils. Quattro vittorie di fila, tutte contro avversari di valore, segnano una definitiva svolta nella stagione dello United.

Derby col City, Arsenal capolista all'Emirates, successo contro il Fulham 3-2 a tempo scaduto e ora, appunto, altri 3 punti ottenuti dal 2-0 al Tottenham. La vittoria, a dire il vero, è stata agevolata dalla superiorità numerica del Manchester United, in 11 contro 10 dal ventinovesimo minuto per l'espulsione comminata Romero. Sul successo hanno messo la firma Mbeumo e Bruno Fernandes. Il West Ham, prossimo avversario, è avvisato. Sono 44 i punti per lo United, momentaneamente a +4 sul Chelsea quinto.

Carrick, che impatto sullo United! — Una partita, quella col Tottenham, che oltre a minacciare il record di Ilett ha altri motivi per essere ricordata. Da quando è approdato sulla panchina, Michael Carrick sta letteralmente volando con il Manchester United. 4 vittorie nelle ultime 4 equivalgono a quelle conquistate nelle precedenti 14 partite tra tutte le competizioni. Difatti, con lui come tecnico, i Red Devils sanno solamente vincere.

Inoltre questo 2-0 al Tottenham vale parzialmente una rivincita sugli Spurs che avevano sottratto l'Europa League proprio allo United in finale qualche mese fa.

Infine, durante questa gara, ironia della sorte, ha esordito il diciottenne Tyler Fletcher, figlio dell'ex traghettatore dei rossi di Manchester, Darren Fletcher. Sotto la gestione di quest'ultimo erano arrivati un pareggio contro il Burnley e una sconfitta in FA Cup per mano del Brighton. Ora è tutta un'altra musica a Old Trafford.