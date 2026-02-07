Manchester United-Tottenham, i tifosi VIP dei due club di Premier League

Dal mondo dello sport al cinema, passando anche la per la musica, ecco i nomi dei fan illustri delle due squadre

Jacopo del Monaco 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 10:04)

Così con tutte le più importanti squadre d'Europa, anche il Manchester United ed il Tottenham possono vantare di tifosi VIP. Proprio i due club appena menzionati, nella giornata di domani, si affronteranno in occasione della venticinquesima giornata della Premier League. L'incontro, che si terrà presso l'Old Trafford, avrà inizio alle ore 13:30 ed entrambe le squadre puntano alla vittoria. I Red Devils puntano ad un posto nella massima competizione europea, mentre gli Spurs vogliono migliorare la propria situazione in classifica. Nel match d'andata i due club hanno pareggiato 2-2 e, in attesa di domani, vediamo insieme le celebrità che fanno il tifo per loro.

Manchester United-Tottenham: i tifosi VIP dei mancuniani — Tra le celebrità che fanno il tifo per il club attualmente allenato dall'ex centrocampista Michael Carrick possiamo menzionare una grandissima figura dello sport come Usain Bolt. L'ex velocista giamaicano, appassionato di calcio, in passato ha ammesso che la sua passione per i Red Devils è nata grazie a Ruud van Nistelrooy, il quale ha vestito la maglia dello United negli anni 2000. Restando nel mondo dello sport si possono citare il campione di MMA Conor McGregor, il pugile Tyson Fury, il tennista Taylor Fritz ed anche l'ex commissario tecnico della Nazionale Inglese Garth Southgate, il quale tifava per i mancuniani quando era piccolo.

Dagli sportivi si passa alla musica, a cominciare dal 10 volte vincitore ai Grammy ed ex membro degli NSYNCJustin Timberlake, l'ex componente degli One DirectionHarry Styles, il quale ha preso parte al documentario The Class of 92 riguardante lo United, ed i rapper Stromzy ed Aitch. Quest'ultimo, tra l'altro, è nato a Manchester ed è anche amico di Jesse Lingard, prodotto del settore giovanile dei Red Devils. Dal mondo della musica si passa a quello del cinema con due grandi donne di questo settore del calibro di Julia Roberts, protagonista del celebre film Pretty Woman e vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice nel 2001 per la sua performance in Erin Brockovich - Forte come la verità, e Megan Fox, nota per il suo ruolo nelle prime due pellicole della saga Transformers.

Le celebrità che fanno il tifo per i londinesi Passando al Tottenham, invece, possiamo menzionare due volti noti della musica come Adele, nata proprio nel Nord di Londra, ed il batterista dei GenesisPhil Collins. Anche alcuni attori noti fanno il tifo per i londinesi: il pluripremiato Jude Law; Rupert Grint, noto al pubblico per aver interpretato Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter; Tom Holland, celebre per il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Quest'ultimo, tra l'altro, in una cerimonia del Pallone D'Oro di qualche anno fa ha incontrato Kylian Mbappé e gli ha chiesto di venire al Tottenham ma il francese, ridendo, gli ha risposto "No, è impossibile". A questi volti noti dello spettacolo si aggiunge anche J. K. Rowling, scrittrice della saga di Harry Potter.