La difficile situazione del club di Londra sembrerebbe essere ulteriormente complicata dai mal di pancia del proprio capitano, su cui si sta accendendo l'interesse dei top club europei.

Pietro Rusconi Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 21:04)

La stagione 2025-2026 del Tottenham si è rivelata un vero e proprio disastro fino a qui. La squadra si trova attualmente al 14esimo posto in Premier League e le polemiche verso la società e l'allenatore sono dilagate nell'ultimo mese. Disordine tattico e giocatori poco incisivi hanno contribuito decisamente ad un'annata complicata in partenza dal transito societario, con l'addio di Daniel Levy.

In vista del match contro lo United, Thomas Frank rimane confermato ma continua a stare in bilico sulla graticola, graziato da un'inaspettata top 8 europea raggiunta grazie alla rete del misterioso Kolo Muani. Gli Spurs hanno avuto un gennaio deludente anche sul lato del mercato. In estate gli acquisti erano stati di alto livello, seppur attualmente non stiano dimostrando il prezzo del cartellino: Kudus (63 milioni), Xavi Simons (60 milioni) e i due francesi Tel e Kolo Muani (in prestito secco). Alla chiusura del mercato invernale invece, la squadra di Frank ha ottenuto solo il centrocampista Conor Gallagher, proveniente dall'Atletico Madrid. Una tratta che potrebbe essere ripercorsa da Cristiano Romero nella prossima sessione di mercato.

L'insoddisfazione di Cristian Romero — Cristian "Cuti" Romero è divenuto oramai il leader carismatico della squadra londinese. Il giocatore degli spurs è arrivato nell'estate 2021 per 50 milioni di euro, dopo l'annata con l'Atalanta da miglior difensore della Serie A. Il centrale argentino, in seguito, si è progressivamente affermato come uno dei migliori difensori del campionato inglese. La fascia da capitano è diventata sua e quest'anno sta aggiungendo al talento difensivo una dimensione offensiva mostrata solo a sprazzi. In questa stagione Cristian Romero ha totalizzato 6 reti e 4 assist, formando una coppia sorprendente con Van de Ven e le sue 7 marcature.

Tuttavia, il centrale campione del mondo, non è per nulla soddisfatto della situazione caotica del club. Secondo il giornalista argentino Gastón Edul, Romero intende lasciare gli Spurs già a giugno per abbracciare una nuova sfida. Le sue richieste di cessione cominciano ad essere ripetute e già nello scorso mese di aprile aveva dato segnali sulla volontà di giocare in tutti i campionati più importanti dell'Europa. Infatti la sua scelta ricadrebbe sulla lega mancante: il campionato spagnolo. In particolar modo la sua volontà sarebbe rivolta ai colchoneros di Simeone, una squadra famosa per la sua grande composizione argentina.