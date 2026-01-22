La migliore stagione di Micky van de Ven

L'allenatore della squadra di Londra Nord, tra i vari impegni del club, ha trovato il tempo del mercato rispondendo ai quesiti dei giornalisti. Il tecnico del Tottenham di fatto ha tolto dal mercato il difensore olandese di 24 anni arrivato nella capitale nel 2023 dalla Bundesliga. Frank su un'eventuale cessione del giocatore non lascia spazio a dubbi o interpretazioni ed è molto categorico: "È molto importante per noi, quindi Micky è un giocatore del Tottenham ora e in futuro. Ho appena visto Micky oggi. Sembra molto felice, sorridente. Era molto contento dopo la partita che abbiamo vinto, quando era nello spogliatoio dopo la partita. Sta potenzialmente disputando la sua migliore stagione finora. È in forma, è forte, bravo in difesa, sta crescendo come leader, segna anche gol ed è un giocatore molto importante per noi in questa stagione e per il futuro".