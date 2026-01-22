Micky van de Ven non è in vendita. Questo è il messaggio chiaro e del manager del Tottenham, Thomas Frank, che dopo la vittoria degli Spurs nell'ultima di Champions League sul Borussia Dortmund, si prepara alla prossima sfida di Premier League al Turf Moor contro il Burnley.
La migliore stagione di Micky van de Ven—
L'allenatore della squadra di Londra Nord, tra i vari impegni del club, ha trovato il tempo del mercato rispondendo ai quesiti dei giornalisti. Il tecnico del Tottenham di fatto ha tolto dal mercato il difensore olandese di 24 anni arrivato nella capitale nel 2023 dalla Bundesliga. Frank su un'eventuale cessione del giocatore non lascia spazio a dubbi o interpretazioni ed è molto categorico: "È molto importante per noi, quindi Micky è un giocatore del Tottenham ora e in futuro. Ho appena visto Micky oggi. Sembra molto felice, sorridente. Era molto contento dopo la partita che abbiamo vinto, quando era nello spogliatoio dopo la partita. Sta potenzialmente disputando la sua migliore stagione finora. È in forma, è forte, bravo in difesa, sta crescendo come leader, segna anche gol ed è un giocatore molto importante per noi in questa stagione e per il futuro".
Non solo Manchester United—
Micky van de Ven era stato spesso accostato al Manchester United nelle ultime settimane, ma Thomas Frank ha garantito che l'ex difensore del Wolfsburg rimarrà al Tottenham. I Red Devils potrebbero riprovare l'offensiva di mercato in estate spingendosi oltre il muro dei 40 milioni di sterline, ma l'olandese ormai sembra una pedina inamovibile dello scacchiere tattico degli Spurs. Mentre la stampa continua ad avere forti dubbi sulla permanenza del giocatore a Londra, Frank non ha dubbi. Sul giocatore ci sarebbe anche un interesse del Liverpool, che però avrebbe virato su altri obiettivi. Con il trasferimento di Marc Guehi (obiettivo di mercato del Liverpool) al Manchester City però i Reds potrebbero tornare a insistere per il difensore del Tottenham.
