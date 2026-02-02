L'Angolo della Premier League torna puntuale come tutti i lunedì per narrarvi storie e romanzi del campionato più bello del globo terrestre tra successi, disfatte, momenti di tensione e tanto altro.

Antonio Marchese 2 febbraio - 12:06

L'Angolo della Premier League torna puntuale come tutti i lunedì per narrarvi storie e romanzi del campionato più bello del globo terrestre. L'Arsenal di Mikel Arteta demolisce il Leeds 4-0 e guadagna 2 punti sul Manchester City di Pep Guardiola, fermato a Londra dal Tottenham in versione remuntada. Il Liverpool di Arne Slot tira quattro schiaffoni al Newcastle e rivede la luce, il Manchester United porta a casa altri tre punti preziosi, Benjamin Sesko al minuto 94 fa impazzire Old Trafford con la rete del 3-2. Fulham al tappeto. Il Chelsea sotto 0-2 in casa contro il West Ham risorge nella ripresa, Hammers sconfitti 3-2 a Stamford Bridge. Il Crystal Palace senza Mateta non va oltre il pareggio a Nottingham.

Arsenal: Premier League a portata e il ghigno di Arteta L'Arsenal vince 4-0 a Elland Road con una prova di forza non indifferente. Il Leeds viene travolto dalla corazzata di Arteta che nei mesi ha azionato la manopola della sua macchina quasi perfetta. I Gunners hanno una rosa profonda, un sistema di gioco rodato, un portiere bravo coi piedi e soprattutto quella consapevolezza che era mancata gli altri anni. Adesso sono 6 i punti di vantaggio sul Manchester City. A Londra Nord sono quasi sicuri che quest'anno l'Arsenal vincerà la Premier League che lassù manca da troppo tempo. Arteta, ovviamente, non si sbottona mai il cappotto. Nemmeno dopo vittorie dal punteggio tennistico. Ma il ghigno del manager basco dopo la partita di Leeds lascia intuire chiaramente che i Gunners ci credono.

Manchester City: il tacco di Solanke fa felici solo i rivali Il Manchester City perde ancora terreno, ironia della sorte in casa de Tottenham che indirettamente fa un favore enorme ai rivali dell'Arsenal. Gli Spurs rimontano due gol alla squadra di Pep Guardiola, il colpo di tacco volante di Dominic Solanke potrebbe di fatto riaultare decisivo a fine stagione. Spurs sotto di due gol dopo un primo tempo dominato dal City, poi nella ripresa il City si addormenta e i londinesi trovano puniscono la supponenza dell'avversario. Un punto che al Tottenham serve a poco, ma per l'Arsenal è un regalo enorme.

Chelsea show a Stamford Bridge, Old Trafford parco dei divertimenti Il Chelsea di Liam Rosenior inizia a prendere forma. Gol, emozioni, rimonte e tanto cuore. Tatticamente i Blues sono ancora una cantiere aperto, difesa ballerina e centrocampo spesso in difficoltà. Ma negli ultimi 20 metri il Chelsea gioca ad assediare il fortino, come facevamo da piccoli con i soldatini. Marc Cucurella è ovunque, fastidioso per gli avversari e idolo di Stamford Bridge. Enzo Fernández con Rosenior sembra invece il cugino di secondo grado rispetto a quello di qualche mese fa. Suo il gol decisivo nel recupero. I Blues sono quinti in Premier League a quota 40 punti, a -1 dallo United.

Il Manchester United ci ha preso gusto, terza vittoria di fila per la squadra di Michael Carrick che batte il Fulham 3-2 in una partita da libro cuore. I Red Devils si fanno rimontare due gol dai Cottagers, gli ospiti trovano il gol del provvisorio 2-2 con Kevin al 91esimo. Sesko però decide di diventare eroe per un giorno e al94esimo fa diventare Old Trafford un par o dei divertimenti, ovviamente si divertono solo i tifosi dello United. Il Crystal Palace non va oltre l'1-1 al City Ground contro il Nottingham Forest. Jean-Philippe Mateta non gioca, l'attaccante francese aspetta il Milan.