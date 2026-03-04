La stella del Real dovrà stare ai box per un po' per un gravissimo infortunio che coinvolge crociato e menisco

Francesco Di Chio 4 marzo - 15:47

Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha voluto far sentire la sua vicinanza a Rodrygo, talento classe 2001 del Real Madrid, che dopo essere appena rientrato da uno stop di un mese, è costretto a fermarsi ancora a causa di un grave infortunio. Il brasiliano salterà il Mondiale 2026.

Il calvario di Rodrygo — Una stagione maledetta, quella dell'esterno brasiliano del Real Madrid. Dopo essere stato fermo ai box per un mese per una tendinite, l'esterno è stato vittima di un altro infortunio, stavolta ben più grave. Nel match contro il Getafe dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la stella si è fermata per un dolore al ginocchio. Nonostante sia riuscito a portare a termine il match, l'entità del danno era chiara a tutti, e gli esami dei medici lo hanno confermato: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale della gamba destra. Il calciatore dovrà stare fuori per un bel po' di mesi, tra i 7 e i 10. L'unica certezza è che non ci sarà per il finale di stagione del Real Madrid, ne tanto meno per i mondiali con la Selecao. Cattive notizie per Arbeloa e Ancelotti, ma anche per tutti i tifosi delle due squadre.

Il messaggio di Carlo Ancelotti per Rodrygo — Dopo le parole piene d'affetto di Neymar per il giovane brasiliano, si unisce al coro dei messaggi anche Carlo Ancelotti. L'allenatore ex-Milan ha espresso tutta la sua tristezza in un post su Instagram, facendo però capire quanto è vicino al calciatore in questo momento difficile. "Ti saremo tutti vicini in ogni passo del percorso fino al tuo rientro. Resta forte Rodrygo". Queste le parole di Ancelotti sul social, commentando una storia in inglese e in portoghese. Il rapporto tra il mister e la stella è sempre stato ottimo, dato che Ancelotti ha lanciato Rodrygo facendolo diventare uno dei suoi attaccanti più decisivi (soprattutto in Champions League) e il brasiliano ha risposto sempre con ottime prestazioni alla fiducia del mister.

Ora toccherà a Carlo scegliere un'alternativa all'altezza per sostituirlo, con il nome di Endrick (che a Lione sta facendo molto bene) in pole position. Sarà però difficile prendere il posto del talento del Real Madrid, ma siamo sicuri Ancelotti attenderà il suo ritorno a braccia aperte.