Real Madrid, Rodrygo sull’infortunio: “È uno dei giorni peggiori della mia vita”

Per l'infortunio riportato, l'attaccante dei Blancos ha finito anzitempo la stagione e dovrà dire addio al sogno di partecipare al Mondiale

Jacopo del Monaco 4 marzo - 11:51

Per i prossimi mesi, il Real Madrid e la Nazionale Brasiliana dovranno fare a meno di un giocatore importante come Rodrygo. L'attaccante, infatti, durante la partita di due giorni fa contro il Getafe disputata presso lo Stadio Santiago Bernabéu ha riportato un infortunio. Tuttavia, gli esami medici sostenuti hanno riportato il peggiore degli esiti per un calciatore: rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro. Di conseguenza, il brasiliano ha terminato in anticipo la sua stagione e dovrà stare fermo per diversi mesi, quindi salterà anche il Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno e si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Affidandosi ai social, Rodrygo ha voluto spendere qualche parole sul suo grave infortunio.

Real Madrid, Rodrygo: "Questo è uno dei giorni peggiori della mia vita" — Attraverso il proprio profilo Instagram, Rodrygo ha voluto parlare di questo momento negativo della sua carriera agonistica. A causa di quest'infortunio, il brasiliano non solo ha terminato in anticipo la stagione e quindi non potrà aiutare i Blancos per i prossimi tre mesi, ma dovrà rinunciare anche alla possibilità di giocare il Mondiale con la Seleçao allenata da Carlo Ancelotti. Ecco le parole dell'attaccante classe 2001: "Uno dei giorni peggiori della mia vita. Ho sempre temuto quest'infortunio... Forse la vita è stata un po' crudele con me ultimamente... Non so se me lo merito, ma di cosa posso lamentarmi? Ho vissuto cose meravigliose che nemmeno meritavo".

Rodrygo ha continuato scrivendo: "Un grande ostacolo s'è presentato nella mia vita e nella carriera, che m'impedirá di fare ciò che amo di più per un certo tempo. Non giocherò per il mio club per il resto della stagione e starò fuori dai Mondiali con il mio Paese, un sogno che tutti sanno quanto sia importante per me. Non mi resta che esser forte come sempre. Grazie a tutti per le preghiere, i messaggi e l'affetto! Siete importanti per me anche se è un momento molto difficile. Prometto di non fermarmi qui e credo di avere ancora tante cose incredibili da vivere e rallegrare tutti coloro che si fidano di me".