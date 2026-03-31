Newcastle, le parole del CEO Hopkinson su Howe e non solo

Intervenuto ai microfoni della stampa, il CEO del Newcastle ha parlato così del futuro di Eddie Howe: "Quello che posso dirvi è che la sconfitta nel derby ci ha fatto male. La prendiamo sul serio. Non c'è niente in noi che ci faccia pensare: 'Beh, sono solo tre punti e andiamo avanti'. Ci ha lasciato il segno. Recentemente ho pranzato da solo con Eddie per un paio d'ore e abbiamo parlato di moltissime cose, compresa quella".