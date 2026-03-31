Intervenuto ad un briefing con i media, Hopkinson, CEO del Newcastle United, è intervenuto per fare chiarezza sul futuro in panchina di Eddie Howe, decano della panchina della Magpies, in difficoltà dopo gli ultimi risultati non particolarmente esaltanti della squadra. L'alto dirigente del Newcastle ha anche parlato delle prossime operazioni in sede di calciomercato.
Inghilterra
Newcastle, il CEO: “Futuro Howe? Il derby ha fatto male. Vogliamo vendere bene”
Newcastle, le parole del CEO Hopkinson su Howe e non solo—
Intervenuto ai microfoni della stampa, il CEO del Newcastle ha parlato così del futuro di Eddie Howe: "Quello che posso dirvi è che la sconfitta nel derby ci ha fatto male. La prendiamo sul serio. Non c'è niente in noi che ci faccia pensare: 'Beh, sono solo tre punti e andiamo avanti'. Ci ha lasciato il segno. Recentemente ho pranzato da solo con Eddie per un paio d'ore e abbiamo parlato di moltissime cose, compresa quella".
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Hopkinson ha poi aggiunto: "Al momento non stiamo pensando a un cambio. Non stiamo affrontando questo argomento. In questo momento siamo concentrati sulle sette partite che ci restano e non ci lasciamo distrarre da speculazioni su cosa potremmo o non potremmo fare in estate".
Sul mercato: "Se si dovesse ripresentare una situazione simile a quella di Isak, qualsiasi giocatore sotto contratto se ne andrà alle nostre condizioni e noi sfrutteremo al massimo l'opportunità che ciò potrebbe rappresentare per il club".
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