L’UEFA punta a rendere più accessibile il calcio europeo ai tifosi in vista degli Europei del 2028, che si disputeranno tra Regno Unito e Irlanda. La federazione del Vecchio Continente ha infatti annunciato una politica di prezzi “fan-first”, con l’obiettivo di contenere i costi dei biglietti e favorire la partecipazione del grande pubblico.
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Secondo le prime indicazioni, i tagliandi più economici partiranno da meno di 35 euro. Una scelta che segna una netta differenza rispetto alle polemiche sui prezzi elevati legati ad altri grandi eventi calcistici recenti, come riportato dal noto giornale francese 'L'Equipe'. Una scelta politica che sembra indirizzata verso prezzi popolari e alla portata di tutte le tasche che potrebbe stimolare la gente a viaggiare per seguire la competizione continentale vinta dall'Italia nel luglio del 2021.
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Andando sempre di più nel profondo del ragionamento e delle percentuali delle tariffe dei biglietti, circa il 15% di questi dovrebbe essere venduto a questo prezzo minimo, mentre un ulteriore 25% sarà disponibile intorno ai 70 euro.
Complessivamente, quasi la metà dei posti rientrerà nelle fasce più accessibili, confermando la volontà di privilegiare l’affluenza rispetto al massimo profitto. Una scelta, quella della UEFA, che vuole puntare anche ad un calcio sempre più sostenibile e decisamente in opposizione a quelli che sono gli standard europei sugli accessi agli stadi.
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