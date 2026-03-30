L’UEFA punta a rendere più accessibile il calcio europeo ai tifosi in vista degli Europei del 2028, che si disputeranno tra Regno Unito e Irlanda. La federazione del Vecchio Continente ha infatti annunciato una politica di prezzi “fan-first”, con l’obiettivo di contenere i costi dei biglietti e favorire la partecipazione del grande pubblico.