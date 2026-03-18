Revocato il titolo africano al Senegal dopo la vittoria sul campo: ecco le reazioni della stampa della nazione africana

Giorgio Trobbiani 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 15:46)

Una decisione che ha fatto scalpore quella comunicata durante la serata di ieri che ha ufficializzato la vittoria della Coppa d'Africa, a tavolino, del Marocco di Hakimi dopo la vittoria sul campo da parte del Senegal in una sfida che fu ricca di polemiche fra l'abbandono del campo da parte dei compagni di squadra di Sadio Mané e il rigore sbagliato (apposta?) da Brahim Diaz con un cucchiaio allo scadere dei minuti regolamentari.

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Coppa d'Africa al Marocco, le reazioni della stampa del Senegal — La stampa senegalese è in piena rivolta dopo la decisione della Confederazione africana di calcio di ritirare al Senegal il titolo della Coppa d’Africa 2025. I media del paese non hanno usato mezzi termini, definendo la decisione “ridicola” o “la barzelletta del secolo” come affermato dall'organo Le Soleil, denunciando una scelta profondamente ingiusta. Il Senegal aveva conquistato il trofeo sul campo al termine della finale contro il Marocco, ma la CAF ha successivamente deciso di ribaltare il risultato, assegnando la vittoria al Marocco a causa di un’irregolarità durante la partita.

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Una decisione che fa ancora discutere in Senegal e non solo. La vittoria sul campo, i momenti drammatici di quella sfida e tutto il contorno che ha seguito la finale di Coppa d'Africa aveva dato un verdetto chiaro in una sfida davvero thrilling. La scelta della federazione africana di revocare il titolo al Senegal ed assegnarlo al Marocco ha stravolto le carte in tavola lasciando quasi attoniti anche i protagonisti e 'nuovi' vincitori della competizione come Brahim Diaz, come visto ieri sera durante Manchester City-Real Madrid.