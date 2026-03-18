Nell'oblio invernale in cui si era follemente gettato il 10 del Marocco, si è riaperto uno spiraglio di luce con l'avvento della primavera: per lui può iniziare una nuova vita calcistica

Pietro Rusconi Redattore 18 marzo - 10:03

Possono due mesi rimarginare le fratture incommensurabili di una relazione fallimentare? Con qualche aiutino, forse, questo è davvero possibile. La storia fra Brahim Diaz e il Marocco ha subìto un trauma che sembrava decisivo in quel famoso 18 gennaio 2026. Il rigore contestato, l'uscita dal campo dei senegalesi ed infine l'errore scioccante del numero 10. Fair Play o pura egomania eccentrica, da qualsiasi punto si veda quella tentata panenka, i tifosi del Marocco hanno cancellato la loro stella dalla Nazionale. Così, con la consapevolezza di aver gettato al vento l'occasione della vita, Brahim Diaz riceveva mesto e con gli occhi lucidi il premio di capocannoniere (5 reti).

Tutto sembrava terminare così, tra le lacrime del calciatore e tra le parole d'odio per un amore tradito dei supporter marocchini. Eppure ieri qualcosa potrebbe aver cambiato per sempre la narrazione fra il 10 e la nazione del padre. Il comunicato della CAF, a proposito dell'assegnazione a tavolino del trofeo alla nazione ospitante, ha girato talmente rapidamente che è finito anche nel territorio della Champions League. Più precisamente all'Ethiad Stadium in occasione di Manchester City-Real Madrid.

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Tutta la gioia di Brahim Diaz —

Per Brahim Diaz si tratta a tutti gli effetti di una serata più che memorabile. Titolare nella sfida di ieri e di andata, innanzitutto il numero 21 dei blancos ha festeggiato l'inatteso passaggio ai quarti del Real Madrid. L'aggregato totale di 5-1 aggiunge la dimensione di pretender europea per una squadra che sembrava non avere le forze per competere in questa stagione. Tuttavia, le notizie felici non sono arrivate solo dal club madrileno.

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Al termine della sfida europea, il proprio staff tecnico ha comunicato a Brahim Diaz cos'era appena accaduto nei vertici del calcio africano. Pugni alzati, pollici a ripetizione e sorrisi smaglianti. Per il numero 10 dei leoni dell'atlantico si apre un nuovo capitolo sulla stagione. Dalla rinnovata importanza nel Real di Arbeloa alla possibile rinascita con la Nazionale durante i prossimi Mondiali americani. Nel calcio le situazioni possono cambiare in fretta e stravolgere percezioni e certezze. Questo Brahim Diaz lo ha imparato bene.

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