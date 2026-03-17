Coppa d’Africa shock: il Marocco vince a tavolino la finale contro il Senegal

Clamoroso ribaltone per quanto riguarda l'ultima Coppa d'Adfrica: 3-0 a tavolino e cambio dei campioni in carica

Carmine Panarella 17 marzo - 23:12

Colpo di scena clamoroso nella Coppa d’Africa. Il Jury d’Appel della CAF ha accolto il ricorso presentato dalla federazione marocchina e ha deciso di assegnare la finale a tavolino al Marocco con il punteggio di 3-0 contro il Senegal. La decisione ribalta completamente l’esito della partita disputata sul campo e consegna il trofeo ai Leoni dell’Atlante, dopo una delle finali più controverse degli ultimi anni.

Secondo quanto comunicato dalla Confederazione Africana di Calcio, l’organo d’appello ha applicato l’articolo 84 del regolamento della CAF Africa Cup of Nations, stabilendo che la nazionale del Senegal deve essere considerata rinunciataria nella finale del torneo. Di conseguenza, il risultato ufficiale della gara viene registrato come 3-0 in favore della Fédération Royale Marocaine de Football, con l’assegnazione della Coppa d’Africa al Marocco.

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La decisione a sorpresa arriva come un fulmine a ciel sereno al termine di giorni di polemiche seguiti alla finale, che aveva visto il Senegal imporsi dopo i tempi supplementari in una partita carica di tensione e colpi di scena, terminata 1-0 con la rete di Pape Gueye.

Il caos nella finale: l’abbandono del campo del Senegal — L’episodio chiave che ha portato al ricorso del Marocco si è verificato al 90° minuto, quando l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore ai nordafricani. La decisione ha scatenato proteste furibonde da parte dei giocatori del Senegal, che in segno di protesta hanno abbandonato il campo per alcuni minuti, interrompendo di fatto la partita.

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Dopo lunghe discussioni e l’intervento dello staff tecnico e degli ufficiali di gara, i calciatori senegalesi sono rientrati sul terreno di gioco permettendo la ripresa della partita. Dal dischetto si è presentato Brahim Díaz, ma il trequartista marocchino ha sbagliato il rigore, lasciando il risultato invariato.

La gara è poi proseguita fino ai tempi supplementari, dove il Senegal è riuscito a trovare il gol decisivo che aveva consegnato ai “Leoni della Teranga” quella che sembrava essere una storica vittoria. Le polemiche e le discussioni non si sono mai arrestate, ma proprio quando sembrava che le acque si fossero calmate è arrivata questa decisione che cambia completamente le carte in tavola di tutta la Coppa d'Africa.

Il ribaltone della CAF: cosa è successo — Il ricorso presentato dal Marocco ha però cambiato completamente lo scenario. Secondo il Jury d’Appel della CAF, l’abbandono del campo da parte della nazionale senegalese costituisce una violazione del regolamento sufficiente per dichiarare la squadra perdente a tavolino. Con questa decisione ufficiale, la Coppa d’Africa 2025 passa dunque al Marocco, in un epilogo destinato a far discutere ancora a lungo nel panorama del calcio africano.