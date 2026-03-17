Dagli esordi nel Barcellona come centrocampista alla panchina blaugrana. Fino al Manchester City. La sfida con i blancos ha segnato l'intera carriera di Guardiola

Mattia Celio Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 09:02)

Se Pep Guardiola dovesse cercare il suo avversario per eccellenza, quell'avversario risponderebbe al nome di Real Madrid. Il tecnico del Manchester City stasera sarà chiamato ad una vera impresa: c'è da rovesciare lo 0-3 del Santiago Bernabeu per avere un posto nei quarti di finale della Champions League. Uno svantaggio molto difficile da recuperare ma lo spagnolo ha dimostrato più volte in carriera di poter fare male ai blancos. E non solo da allenatore. Motivo per cui i Citizens possono e devono credere nella rimonta.

Pep Guardiola, Real Madrid avversario di un'intera carriera: i confronti con i blancos — Pep Guardiola nella sua lunga carriera si è trovato di fronte il Real Madrid innumerevoli volte. Non stiamo parlando solo da quando siede in panchina ma ancora quando l'attuale tecnico dei Manchester City calcava un campo di calcio. Fin dai tempi del Barcellona, lo spagnolo ha avuto modo di vivere questa storica rivalità con i madrileni. Una rivalità che, dovunque sia andato, lo ha segnato profondamente. Ecco i confronti con le merengues.

Come giocatore: Guardiola un incubo per i blancos — Prima volta contro il Real Madrid. Subito un trofeo in palio. Pep Guardiolagioca la sua prima partita contro i blancos in occasione della finale di Supercoppa Spagnola nel 1993. La doppia sfida andata e ritorno vede trionfare i blaugrana: 3-1 al Bernabeu e 1-1 al Camp Nou. Subito un ottimo inizio per la futura bandiera catalana. Quattro anni dopo, lo spagnolo si ripete. Dopo il 2-1 a Barcellona, nel quale fornisce anche un assist, al Bernabeu il Barça vince con un roboante 4-1 e si aggiudica il trofeo.

In Copa del Rey, invece, solo una volta Guardiola si ritrova davanti gli eterni rivali. Negli ottavi di finale della stagione 96-97, il classe '71 realizza due assist nel 3-2 blaugrana al Camp Nou. Al ritorno la sfida termina in parità e, ancora una volta, sono il Barcellona e Guardiola a sorridere. Ne LaLiga saranno ben 15 le presenze di Pep nel Clasico e, anche in questo caso, i numeri sono dalla sua parte: ben 9 vittorie, 3 pareggi e 3 KO.

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Come allenatore: sfida eterna ai blancos — Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Pep Guardiola non perde tempo e in pochi mesi diventa il nuovo allenatore del Barcellona. Nel primo anno sulla panchina blaugrana, lo spagnolo crea qualcosa di stellare: il più grande Barcellona di sempre. La prima sfida contro il Real Madrid avviene al Camp Nou il 13 dicembre 2008 e i catalani vincono 2-0. Il ritorno al Bernabeu è storia: uno spettacolare 6-2 davanti ad un pubblico ammutolito.

Nei successivi 6 incontri in campionato, Guardiola raccoglie 4 vittorie (tra cui il 5-0 del 2010), 2 pareggi e una sconfitta. In mezzo, inoltre, la semifinale di Champions League 2010-11. Dopo la vittoria per 2-0 in casa, i catalani pareggiano 1-1 al Bernabeu e volano così a Wembley dove in finale batteranno il Manchester United 3-1. Nell'estate del 2011, il blaugrana regala un altro dispiacere ai blancos vincendo la Supercoppa di Spagna: 2-2 al Bernabeu e 3-2 al Camp Nou.

Se con il Barcellona Guardiola si è rivelato un vero e proprio incubo per il Real Madrid, sulla panchina del Bayern Monaco lo spagnolo non ebbe la stessa fortuna. In occasione della semifinale della Champions League 2013-14, il club bavarese viene sopraffatto sia all'andata che al ritorno: 1-0 in Spagna e addirittura 4-0 a Monaco. Dal Bayern Monaco al Manchester City il risultato è sempre lo stesso: sempre i blancos sulla strada di Pep. La prima volta avviene negli ottavi di finale del 2020 e, in quel caso, fu Guardiola ad avere la meglio grazie al doppio 2-1 sia all'andata che al ritorno. Il Real Madrid si prese la sua rivincita due anni dopo: dopo lo spettacolare 4-3 per i Citizens a Manchester, i madrileni vinsero 3-1 al Bernabeu conquistando la finale del torneo, poi vinta.

Un anno dopo Manchester City e Real Madrid si ritrovano nuovamente l'uno contro l'altro in semifinale. Ma questa sono i Citizens ad andare avanti. Al Bernabeu la partita termina 1-1, mentre all'Etihad Stadium Guardiola demolisce gli spagnoli con un dominante 4-0. City che poi vincere la finale contro l'Inter per 1-0. Anche nella stagione successiva Pep si ritrova davanti il Real Madrid, questa volta nei quarti di finale. Dopo l'emozionante 3-3 al Bernabeu, a Manchester la partita termina 1-1 ma poi i blancos vincono ai rigori 4-3. Basta così? Neanche per sogno. Blancos e Citizens si rincontrano l'anno dopo ai playoff della competizione e, anche questa volta, la spunta il Real grazie al 3-2 all'Etihad Stadium e il 3-1 in casa.

Arriviamo, dunque, all'annata attuale. Guardiola ha avuto modo di sfidare il Real Madrid durante la fase campionato vincendo 2-1, mentre lo scorso mercoledì, appunto, ha subito il brutto KO 3-0 che domani sera l'ex blaugrana sarà costretto a rimontare. Un'impresa difficile ma non impossibile. Guardiola sa bene come fare. Lo ha già dimostrato in passato.

Statistiche totali di Pep Guardiola — Calciatore: 15 incontri (9 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte)

Allenatore: 28 incontri (14 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte)

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