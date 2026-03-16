La Blue Moon è chiamata ad un impresa contro i Blancos per approdare ai quarti di finale. Abbiamo chiesto a varie intelligenze artificiali come finirà la sfida

Francesco Di Chio 16 marzo - 14:30

Manchester City e Real Madrid si incontreranno per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League questo martedì, 17 marzo alle 21. All'andata, contro ogni pronostico, il Real si è imposto con un netto 3 a 0 sugli uomini di Guardiola. Riusciranno i Citizens a compiere l'impresa di ribaltare il risultato e superare il turno? Per scoprirlo, abbiamo chiesto a varie AI - ChatGpt, Claude e Gemini - un pronostico per la sfida tra le due formazioni.

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Manchester City-Real Madrid, Guardiola: "Nel calcio tutto è possibile" — Alla vigilia della gara d'andata nessuno avrebbe immaginato un risultato così netto a favore del Real Madrid, complici le tante assenze illustri (Mbappè e Bellingham su tutti). Ma si sa, quando la musica della Champions League risuona dalle parti del Bernabeu, niente è scontato. E così è stato. E' bastato un tempo agli uomini di Arbeloa per chiudere la pratica andata, con un Federico Valverde autore di una prestazione eccezionale. Proprio Valverde che, nonostante sia uno dei centrocampisti più forti e completi in circolazione, passa sempre in secondo piano perchè non è abbastanza "star". Nella serata dei grandi assenti è salito in cattedra lui che, con 3 gol - uno più bello dell'altro - ha fatto capire al mondo intero che il Real Madrid non è solo Mbappè o Rodrygo.

E una sconfitta così pesante non se l'aspettavano nemmeno a Manchester, soprattutto Pep Guardiola. L'allenatore spagnolo dovrà attendersi una gara coperta da parte del Real Madrid, che si presenterà all'Etihad Stadiumforte del largo vantaggio. Tranne per Gvardiol e Rico Lewis, Pep avrà a disposizione tutti gli uomini per provare a ribaltarla. Impresa complicata si, ma non impossibile. "Non credo che abbiamo fatto male, ma complimenti a loro. Martedì ci riproveremo" aveva detto dopo la gara di andata. Concludendo così: "È un risultato duro, il 3-0 è duro, ma abbiamo ancora 90 minuti e vedremo. Nel calcio tutto è possibile."

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Il pronostico delle AI — Riusciranno i Citizens nell'impresa? Basteranno i 3 gol dell'andata al Real Madrid per superare il turno? Abbiamo chiesto a varie AI cosa aspettarci da questo match.

ChatGpt: "Il Manchester City chiamato ad attaccare con continuità e il Real Madrid pronto a colpire negli spazi: questo equilibrio tattico potrebbe rendere la gara spettacolare. Per questo motivo lo scenario più probabile sembra essere quello di una partita con diverse occasioni da gol e con entrambe le squadre in rete. Il pronostico più plausibile, quindi, è una vittoria del Manchester City nella singola partita, magari con un risultato come 2-1."

Gemini: "Credo che assisteremo a una partita spettacolare, a ritmi altissimi e ricca di occasioni da rete. Il Manchester City darà l'anima e ha ottime probabilità di vincere questa singola sfida davanti ai propri tifosi per salvare l'orgoglio, ma difficilmente riuscirà a segnare abbastanza gol da strappare la qualificazione ai quarti. Pronostico: 3-1 Manchester City"

Claude: "Il mio pronostico è che il City vincerà la partita — probabilmente con un risultato tipo 2-0 o 2-1 — ma non riuscirà a completare la rimonta. Il Real Madrid gestirà il vantaggio con la solita intelligenza tattica e si qualificherà ai quarti di finale. Una serata di grande calcio all'Etihad, con il City che ci proverà fino all'ultimo, ma il divario dell'andata è semplicemente troppo ampio da colmare in novanta minuti."

Il giudizio delle AI è unanime: il Manchester City non sfigurerà davanti ai propri tifosi, e farà una prestazione degna del suo blasone. Ma questo non basterà ai Citizens per riuscire nell'impresa di recuperare tre gol di svantaggio al Real Madrid.