Il tecnico si assume le responsabilità del pareggio col West Ham. L'allenatore del City conferma che la sua squadra stia migliorando ma dice di aver schierato una "pessima formazione".

Francesco Lovino Redattore 15 marzo - 12:09

Un incidente di percorso per il Manchester City che ieri ha pareggiato in trasferta contro il West Ham con una formazione non convincente, per stessa ammissione del tecnico dei Citizens Guardiola che per dimenticare la squalifica e le difficoltà in campo, ha bevuto una birra prima del match. Sta di fatto che Pep Guardiola e i suoi steccano una gara molto importante e la classifica inizia a farsi pesante. 9 sono i punti che al momento separano gli SkyBlues dall'Arsenal, che però ha una gara giocata in più.

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Guardiola si prende le responsabilità: "Formazione iniziale? Pessima" Subito dopo la gara col West Ham, Pep Guardiola si è intrattenuto ai microfoni dei giornalisti e ha dato vita a un curioso siparietto: "Stavo bevendo una birra prima della partita, quindi non ho visto i giocatori, si stavano riscaldando e non ho potuto approfondire il loro mood. Certo, era meglio vincere ma queste cose succedono". Si tratta della risposta a chi gli chiedeva se i suoi giocatori potessero essere stati influenzati dai gol dell'Arsenal che, mentre si scaldavano, sono giunti allo scadere di una gara complicata.

Proprio le parole sulla formazione schierata dal primo minuto hanno destato però particolare stupore: "Formazione pessima. Ora potete criticarmi senza pietà per la formazione. Me lo merito." Il suo desiderio, ora come ora, è quello che la squadra raggiunga "stabilità e coerenza". Guardiola, in ogni caso, è parso convinto di volerci provare fino in fondo, conscio delle difficoltà della sua scalata. "Sì, è più complicato. Se avessimo vinto oggi e il Nottingham Forest... Ora non dipende da noi, ma da loro. Ma ci resta una partita da giocare e ospiteremo l'Arsenal in casa. Non dico che sarà facile batterli, ma a casa sono sempre ottimista."

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Guardiola non si nasconde: "Ritorno col Real? Crediamoci" — All'orizzonte, al netto di un campionato in cui le cose si stanno complicando maledettamente, c'è anche la Champions. Un'impresa senza dubbio, quella che attende Guardiola e i suoi ragazzi, dato lo svantaggio di tre reti da rimontare a chi di Champions se ne intende eccome: il Real Madrid. "Sono anche ottimista per il prossimo martedì con la nostra gente. La realtà lo dirà più tardi, ma non proverò a giocare martedì pensando che non sia possibile."

Essere ottimisti è possibile, avendo giocato bene con il West Ham: "Oggi è successo molte, molte volte. Non abbiamo segnato abbastanza gol, quindi accetto che l'avversario possa segnare un gol. È sempre stato così, ma cosa posso fare? Sono molto orgoglioso, perché questi giocatori meritano un monumento"

Divertente, infine, lo scoop su Haaland, che pare più spento del solito nell'ultimo periodo. Ha subito una distorsione all'inguine o c'è dell'altro nel dolore del norvegese in una parte del corpo "delicata"? Risponde Guardiola: "Spero che sua moglie sarà felice stasera - ride -. Non gli ho parlato e i medici non mi hanno detto nulla. L'ho guardato dalla mia posizione perfetta oggi. Confermo subito che sarò più aggressivo con gli arbitri affinché mi diano più cartellini gialli e quindi mi manderanno più spesso sugli spalti. Penso che in quel momento Haaland abbia sentito un fastidio ma subito dopo ha corso negli ultimi minuti, quindi non credo sia un problema".

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