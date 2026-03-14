derbyderbyderby calcio estero Manchester City, Guardiola: “Il nostro campionato è fantastico, ma in Europa tutto è possibile”

PREMIER LEAGUE

Manchester City, Guardiola: “Il nostro campionato è fantastico, ma in Europa tutto è possibile”

Manchester City Guardiola
Il tecnico dei Citizens interviene per presentare il prossimo impegno di campionato e torna a parlare della sconfitta in Champions League
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Il Manchester City di Pep Guardiola punta a conquistare la testa della classifica di Premier League, oltre a inseguire un desiderio comune a tanti club europei: la finale di Champions League. Tuttavia, i Citizens sono costretti ad inseguire in entrambe le competizioni. In campionato occupano il secondo posto, a sette punti di distanza dalla vetta, mentre in Europa hanno già disputato la gara di andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid. Proprio in questa sfida gli uomini di Guardiola hanno rimediato un pesante 3-0, che rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno, in programma il 17 marzo.

Tra i club sconfitti in Champions figurano anche Chelsea, Liverpool e Newcastle, mentre l'Arsenal ha rimediato soltanto un pareggio. L'unica squadra inglese a conquistare i tre punti è stata l'Aston Villa di Unai Emery in Europa League. Una settimana dunque, piuttosto al di sotto delle aspettative per le squadre inglesi: un aspetto che ha fatto drizzare gli occhi sul livello della Premier League, che, stando a quanto affermato da Guardiola, non deve essere messo in discussione.

Gli appassionato di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Per iscriversi su Sisal e seguire tutti gli eventi in LIVE STREAMING GRATIS, clicca qui

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Pep Guardiola
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 29: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ed Erling Haaland del Manchester City si abbracciano dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Leeds United all'Etihad Stadium il 29 novembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Il City punta allo scudetto, ma dovrà fare i conti con gli avversari

—  

Nella prossima partita di campionato, in programma sabato 14 marzo alle 21, la formazione di Guardiola sarà ospite del West Ham. Un match delicato, in cui entrambe le formazioni proveranno a conquistare l'intera posta in palio: i primi per la corsa salvezza, i secondi per quella al primato, attualmente di proprietà dell'Arsenal di Arteta. Proprio alla vigilia della gara, il tecnico dei Citizens ha espresso il suo giudizio sul livello attuale del campionato inglese, reso oggetto di diverse critiche dopo la scorsa settimana, in cui tanti ko hanno colpito i club inglesi, fatta eccezione per Arsenal e Aston Villa.

Manchester City, le parole del tecnico Pep Guardiola

—  

Così Pep Guardiola: "La Premier League è un campionato fantastico ed considerato il campionato più bello del mondo. Le sconfitte delle squadre inglesi in Champions League? Le competizioni europee sono di altissimo livello e, in una o due partite del genere, può succedere di tutto. Pertanto, continuo a credere che la Premier sia un campionato straordinario, al di là degli ultimi risultati ottenuti sul campo".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

In Europa, tutte le squadre vantano un livello più alto

—  

Ma non è tutto, perché il tecnico ha continuato sul livello della Champions League: "Tante squadre hanno alzato la loro qualità, come dimostrato anche dal Bodo/Glimt. Loro hanno vinto contro di noi, oltre che contro Inter e Sporting, a dimostrazione dell'alto livello alto della competizione. Il calcio attuale è diventato più competitivo: tutte le squadre sono più preparate e questo rende difficile affrontare chiunque".

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta:

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Golbet

Leggi anche
L’ex Real Madrid Zé Roberto rivela: “A 21 anni pensavo solo al sesso e alla...
Tottenham, Tudor ai saluti in caso di sconfitta contro il Liverpool: De Zerbi in pole per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA