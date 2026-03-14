Il tecnico dei Citizens interviene per presentare il prossimo impegno di campionato e torna a parlare della sconfitta in Champions League

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 18:32)

Il Manchester City di Pep Guardiola punta a conquistare la testa della classifica di Premier League, oltre a inseguire un desiderio comune a tanti club europei: la finale di Champions League. Tuttavia, i Citizens sono costretti ad inseguire in entrambe le competizioni. In campionato occupano il secondo posto, a sette punti di distanza dalla vetta, mentre in Europa hanno già disputato la gara di andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid. Proprio in questa sfida gli uomini di Guardiola hanno rimediato un pesante 3-0, che rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno, in programma il 17 marzo.

Tra i club sconfitti in Champions figurano anche Chelsea, Liverpool e Newcastle, mentre l'Arsenal ha rimediato soltanto un pareggio. L'unica squadra inglese a conquistare i tre punti è stata l'Aston Villa di Unai Emery in Europa League. Una settimana dunque, piuttosto al di sotto delle aspettative per le squadre inglesi: un aspetto che ha fatto drizzare gli occhi sul livello della Premier League, che, stando a quanto affermato da Guardiola, non deve essere messo in discussione.

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Il City punta allo scudetto, ma dovrà fare i conti con gli avversari — Nella prossima partita di campionato, in programma sabato 14 marzo alle 21, la formazione di Guardiola sarà ospite del West Ham. Un match delicato, in cui entrambe le formazioni proveranno a conquistare l'intera posta in palio: i primi per la corsa salvezza, i secondi per quella al primato, attualmente di proprietà dell'Arsenal di Arteta. Proprio alla vigilia della gara, il tecnico dei Citizens ha espresso il suo giudizio sul livello attuale del campionato inglese, reso oggetto di diverse critiche dopo la scorsa settimana, in cui tanti ko hanno colpito i club inglesi, fatta eccezione per Arsenal e Aston Villa.

Manchester City, le parole del tecnico Pep Guardiola — Così Pep Guardiola: "La Premier League è un campionato fantastico ed considerato il campionato più bello del mondo. Le sconfitte delle squadre inglesi in Champions League? Le competizioni europee sono di altissimo livello e, in una o due partite del genere, può succedere di tutto. Pertanto, continuo a credere che la Premier sia un campionato straordinario, al di là degli ultimi risultati ottenuti sul campo".

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In Europa, tutte le squadre vantano un livello più alto — Ma non è tutto, perché il tecnico ha continuato sul livello della Champions League: "Tante squadre hanno alzato la loro qualità, come dimostrato anche dal Bodo/Glimt. Loro hanno vinto contro di noi, oltre che contro Inter e Sporting, a dimostrazione dell'alto livello alto della competizione. Il calcio attuale è diventato più competitivo: tutte le squadre sono più preparate e questo rende difficile affrontare chiunque".

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