derbyderbyderby calcio estero Storie di Premier League: quando Anfield era lo stadio dell’Everton

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Storie di Premier League: quando Anfield era lo stadio dell’Everton

I tifosi del Liverpool mostrano il loro sostegno con una sciarpata prima della partita dell'ottava giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Qarabag FK ad Anfield, il 28 gennaio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)
In giro per il mondo gli appassionati del pallone sognano la sciarpata insieme ai tifosi Reds cantando You'll Never Walk Alone. Ma forse non tutti sanno che un tempo era di proprietà dell'Everton.
Antonio Marchese
Antonio Marchese

Chi almeno una volta nella vita non ha sognato di andare a vedere una partita ad Anfield Road? Oggi raccontiamo la storia di uno degli stadi più iconici dell'Inghilterra, ma non solo. In giro per il mondo gli appassionati del pallone sognano la sciarpata insieme ai tifosi Reds cantando You'll Never Walk Alone. Ma forse non tutti sanno che Anfield Road prima di essere lo stadio del Liverpool era di proprietà dell'Everton.

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Un campo su un pendio

I tifosi del Liverpool mostrano il loro sostegno con una sciarpata prima della partita dell'ottava giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Qarabag FK ad Anfield, il 28 gennaio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)
I tifosi del Liverpool mostrano il loro sostegno con una sciarpata prima della partita dell'ottava giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Qarabag FK ad Anfield, il 28 gennaio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)
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Anfield è una combinazione di parole in inglese antico che significano "un campo su un pendio". La leggenda narra che il nome sia legato all'afflusso di irlandesi nella città di Liverpool, molti arrivarono da era associato ad Annefield, città situata nella contea di Wexford, in Irlanda appunto. Inaugurato nel 1884, Anfield era originariamente di proprietà di John Orrell, proprietario terriero amico di John Houlding, uomo di spicco dell'Everton che all'epoca giocava nel vecchio campo di Priory Road.

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La prima partita ad Anfield Road davanti a duemila persone

Due abitazioni tipiche inglesi, dai colori del Liverpool e dell'Everton, difronte Anfield Road. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)
Due abitazioni tipiche inglesi, dai colori del Liverpool e dell'Everton, difronte Anfield Road. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)
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Anfield divenne così lo stadio dell'Everton che pagava un affitto ripagato con la vendita dei biglietti delle partite, il primo match ufficiale fu tra Everton ed Earlestown il 28 settembre 1884. Quando però l'Everton tentò di acquistare Anfield nel 1892 le trattative per l'acquisto saltarono clamorosamente a causa di alcuni dissensi interni al club, così l'Everton si trasferì a Goodison Park. John Houlding si ritrovò con uno stadio vuoto e per riempirlo di nuovo fondò un nuovo club di calcio, il Liverpool F.C. e Athletic Grounds Ltd. La prima partita del Liverpool ad Anfield fu un'amichevole giocata di fronte a 200 persone il 1 settembre 1892, contro il Rotherham Town. Il Liverpool vinse 7-Da quel giorno il Liverpool divenne legittimo proprietario di Anfield Road. Uno stadio iconico, magico, a tratti poetico. Voi ci siete mai stati?

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