Samuele Dello Monaco 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 11:02)

La Premier League, universalmente riconosciuta come il campionato più ricco e competitivo al mondo, è tornata bruscamente sulla terra. Le gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League si sono trasformate in un vero e proprio incubo per le formazioni d'oltremanica. Il bilancio per le sei squadre inglesi qualificate è impietoso e non ammette repliche: zero vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte. Un ridimensionamento totale e inaspettato per un movimento calcistico che, fino a poche settimane fa, sembrava destinato a dominare incontrastato la massima competizione europea.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Champions League, risultati a sorpresa — Nella precedente fase a campionato, il dominio delle squadre inglesi era stato quasi assoluto. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Chelsea si erano piazzate prepotentemente tra le prime otto, lasciando presagire un'edizione della Champions League a forte trazione britannica. A questa corazzata si era aggiunto anche il Newcastle, capace di staccare il pass per gli ottavi passeggiando agevolmente contro il Qarabag.

Tuttavia, l'impatto con la pressione delle sfide a eliminazione diretta ha evidenziato un cambiamento clamoroso. Le certezze assolute si sono sgretolate di fronte alla solidità delle altre grandi realtà del calcio europeo, evidenziando inaspettate fragilità.

Il disastro delle inglesi — Il dato che certifica il collasso inglese è la gravità dei tonfi subiti. Nelle quattro partite perse, le formazioni d'oltremanica hanno incassato 14 gol totali, dimostrando una fase difensiva disastrosa in ambito europeo.

Il Liverpool è stata la prima a cadere, perdendo di misura per 1-0 contro il Galatasaray. Nonostante il passo falso, i Reds sono l'unica squadra tra le sconfitte ad avere ancora concrete possibilità di ribaltare il risultato nella gara di ritorno. Il Tottenham, che in patria sta vivendo una stagione da incubo lottando addirittura per non retrocedere in Championship, è stato letteralmente travolto dall'Atletico Madrid con un pesantissimo 5-2. Stessa sorte e stesso identico passivo (5-2) per il Chelsea. I londinesi sono crollati rovinosamente a Parigi, condannati da un PSG apparso fisicamente e tecnicamente fuori portata, specie negli ultimi 15 minuti. Il crollo che fa più rumore è quello del Manchester City. La corazzata inglese è stata annichilita per 3-0 dal Real Madrid, in una partita dominata dagli spagnoli, che si sono persino permessi il lusso di fallire un calcio di rigore.

Con Manchester City, Chelsea e Tottenham a un passo dall'eliminazione, mentre il Newcastle sarà impegnato a Barcellona dopo il pareggio dell'andata, la narrazione dell'onnipotenza del calcio inglese subisce un durissimo colpo. Questo terribile ridimensionamento dimostra che la schiacciante superiorità economica e i ricavi record della lega non si traducono in automatico nell'alzare i trofei. Ora, le formazioni di Sua Maestà sono chiamate a un'impresa quasi disperata nelle sfide di ritorno per evitare una vera e propria débâcle storica.

