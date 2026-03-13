Aston Villa, Emery soddisfatto in Europa: “Incredibile, ora testa al ritorno”

Il club inglese supera il Lilla nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Al termine del match, Emery, manifesta tutta la sua soddisfazione

Gianmarco Inguscio Collaboratore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 10:27)

L'Aston Villa di Unai Emery continua a regale emozioni e soddisfazioni al calcio inglese ed europeo. In campionato occupa la quarta posizione con gli stessi punti del Manchester United, terzo, e dista sedici lunghezze dalla primatista Arsenal. Tuttavia, il percorso della formazione di Emery risulta essere positivo e funzionale non solo in Premier League, ma anche in Europa League, dove l'Aston Villa ha concluso al secondo posto la prima fase di qualificazione. Giovedì scorso, invece, è iniziata la lotteria degli ottavi di finale, con il club inglese che ha sconfitto quello francese con il risultato di 0-1, grazie al rete decisiva dell'attaccante Ollie Watkins. Tra l'altro, si tratta dell'unica vittoria rispetto al resto delle compagini inglesi che militano in Champions League.

Aston Villa, le parole d'orgoglio del tecnico Unai Emery — Così il tecnico Unai Emery al termine della partita contro il Lille: "Vincere questa partita è stato straordinario. Solitamente si pensa che la Premier League sia il campionato più competitivo, dove vincere non è per niente facile. Tuttavia, farlo in campo internazionale è ancora più difficile", ha dichiarato alla stampa inglese, secondo quanto riportato da RMC Sport.

Ma non è tutto, perché l'allenatore dei 'The Villans' ha spiegato che la sua voglia di vincere è stata in parte alimentata dai risultati delle altre squadre inglesi nelle gare di andata degli ottavi di finale di Champions. Infatti, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea e Manchester City sono andate tutte ko, fatta eccezione per l'Arsenal di Arteta, che ha rimediato un pareggio.

Aston Villa-Lilla: riflettori puntati sulla gara di ritorno — Infine, in vista della partita di ritorno in programma il 19 marzo alle ore 21 al Villa Park, ammette: "Ai miei giocatori dico di avere rispetto dell'avversario. Ovviamente cercheremo di conquistare il nostro obiettivo, cercando di imporre il nostro sistema di gioco, ma senza dimenticare che il Lille è una squadra forte, come dimostrato anche nella rimonta contro la Stella Rossa, per giunta in trasferta". Poi ha continuato: "Quindi la parola d'ordine per il prossimo match sarà rispetto. Cercheremo di conquistare la vittoria, Siamo pronti a tutto".

