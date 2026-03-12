Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, nonché uno di quelli che più hanno contribuito a rivoluzionare il gioco negli ultimi decenni. Negli ultimi anni, le sfide di UEFA Champions League contro il Real Madrid sono diventate iconiche, veri e propri spot per il calcio europeo.
Il record
Guardiola ancora ko contro il Real Madrid in Champions: nessuno peggio di lui
La partita di ieri sera è stata semplicemente l’ennesima dimostrazione della grandezza di due squadre che da anni competono stabilmente per il gradino più alto della competizione. Tuttavia, con la sconfitta arrivata nell’ultimo confronto, Guardiola è entrato nella storia dal lato sbagliato, stabilendo un nuovo record negativo.
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.
Guardiola, 7 sconfitte su 16 match contro il Real in Champions—
Pep Guardiola ha affrontato il Real Madrid in Champions League ben 16 volte e le sconfitte per lui sono state 7. Nessun allenatore ha perso così tante partite in Champions contro il Real quanto il tecnico spagnolo, ma le vittorie ci sono state e sono state decisive. 4 per l'esattezza, che hanno contribuito ad eliminare i Blancos dall'Europa nel 2020 e nel 2023. Lo spagnolo è infatti anche uno degli allenatori ad aver vinto più partite contro il Real in Champions grazie alla longevità del suo Manchester City, ma anche delle grandi annate con Barcellona e Bayern Monaco.
I momenti più gloriosi di questa rivalità negli ultimi anni—
La vittoria più eclatante del Manchester City contro il Real Madrid è arrivata il 17 maggio 2023. Il risultato fu schiacciante: 4-0 per la squadra di Guardiola. Quel successo in semifinale spalancò ai Citizens le porte della finale di Champions League, poi vinta contro l’Inter grazie al gol decisivo di Rodri.
Un’altra sfida iconica, questa volta in favore del Real Madrid, è sicuramente la semifinale giocata tra aprile e maggio del 2022. Il risultato complessivo fu 6-5 per i Blancos, con Carlo Ancelotti che riuscì a battere Guardiola in un finale clamoroso. Al minuto 89 della gara di ritorno il punteggio aggregato era 5-3 per il Manchester City, ma la doppietta di Rodrygo nei minuti finali cambiò completamente la storia della qualificazione.
