Guardiola ancora ko contro il Real Madrid in Champions: nessuno peggio di lui

Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, nonché uno di quelli che più hanno contribuito a rivoluzionare il gioco negli ultimi decenni. Negli ultimi anni, le sfide di UEFA Champions League contro il Real Madrid sono diventate iconiche, veri e propri spot per il calcio europeo.

Guardiola, 7 sconfitte su 16 match contro il Real in Champions

Pep Guardiola ha affrontato il Real Madrid in Champions League ben 16 volte e le sconfitte per lui sono state 7. Nessun allenatore ha perso così tante partite in Champions contro il Real quanto il tecnico spagnolo, ma le vittorie ci sono state e sono state decisive. 4 per l'esattezza, che hanno contribuito ad eliminare i Blancos dall'Europa nel 2020 e nel 2023. Lo spagnolo è infatti anche uno degli allenatori ad aver vinto più partite contro il Real in Champions grazie alla longevità del suo Manchester City, ma anche delle grandi annate con Barcellona e Bayern Monaco.