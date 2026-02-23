Dopo il raddoppio dei padroni di casa, nel settore ospite è scoppiato un incendio che ha costretto l'arbitro ad interrompere la sfida: fortunatamente, non ci sono feriti

Mattia Celio Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 14:32)

Che Stella Rossa-Partizan-Belgrado fosse una partita molto sentita, era già cosa nota, ancora di più data la posta in palio. Il calcio in Serbia il più delle volte ha fatto parlare di sé non tanto per quello che succede in campo ma più che altro per le "partite" sulle tribune e anche ieri sera in occasione del derby di Belgrado, si è registrato un nuovo episodio spiacevole. Anzi, di pura follia.

Stella Rossa-Belgrado, incendio nel settore ospiti: partita sospesa 10 minuti — Il derby di Belgrado tra Stella Rossa-Partizan ha regalato una nuova macchia sulla storia del calcio. Ogni volta che l'adrenalina si trasforma in atti di violenza o vandalismo, non ha nulla a che vedere con lo sport e il senso del gioco. Durante la sfida tra rosso-bianchi e nero-bianchi, valevole per un pezzo di scudetto, si è verificato un episodio che ha suscitato grande paura.

Poco la rete del raddoppio dei padroni di casa, firmata dall'ex Inter Arnautovic, sulle tribune occupate dai tifosi ospiti si è verificato un incendio che subito a portato l'arbitro a sospendere temporaneamente la partita. L'episodio, nel giro di pochi minuti, ha fatto il giro del web. Come hanno mostrato le immagini, i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuto per spegnere le fiamme prima che la situazione potesse peggiorare. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Come hanno raccontato le fonti locali, il clima si era fatto incandescente ancora prima del fischio di inizio. Nelle vie della città, infatti, si sono verificati scontri tra le due tifoserie che, ancora una volta, mettono in grande evidenza la rivalità tra i due club. Tornando al campo, la partita è ripresa dopo 10 minuti e alla fine ha visto la Stella Rossa vincere 3-0. Con questa vittoria, i rosso-bianchi hanno consolidato il primo posto allungando il vantaggio sui rivali a 4 punti. Il tutto, quando mancano 6 giornate alla fine della stagione.