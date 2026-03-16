In vista della sfida di domani sera, il tecnico dei Citizens ha concesso a sorpresa un giorno di riposo alla squadra

Mattia Celio Redattore 16 marzo - 15:05

Mission impossible per il Manchester City. Domani sera la squadra di Pep Guardiola sarà impegnata nella sfida contro il Real Madrid valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dallo 0-3 del Santiago Bernabeu. Uno svantaggio molto difficile da recuperare, ma i Citizens sono chiamati a crederci e la spinta del pubblico sarà importante per tentare l'impresa. Nel frattempo, Guardiola ha deciso a sorpresa di concedere un giorno di riposo in vista dell'impegno di domani.

Manchester City, vigilia di riposo per i Citizens: Guardiola cancella l'allenamento del lunedì — Con un 3-0 da rimontare, Pep Guardiolafa una scelta tutt’altro che scontata. Per allentare la pressione, l’allenatore spagnolo ha concesso alla squadra un giorno libero alla vigilia della partita contro il Real Madrid. Una mossa davvero a sorpresa del tecnico spagnolo che lascia perplessi gli stessi tifosi dei Citizens e non solo. C'è poi da considerare il periodo poco fortunato del City.

Haaland e compagni, infatti, sono reduci da un deludente 1-1 contro il West Ham che ha complicato di molto la corsa alla Premier League. Solo una vittoria negli ultimi 4 turni in tutte le competizioni. La distanza dalla capolista Arsenal adesso dista ben 9 punti. E' vero che la squadra di Guardiola ha una partita in meno ma anche in caso di successo il divario resta difficile da recuperare.

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Domenica, i giocatori del Manchester City hanno svolto un solo allenamento di recupero dopo il rientro dalla trasferta a Londra. Guardiola, tuttavia, ha deciso che la migliore preparazione per la partita di domani sarebbe stata quella di concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori. Domani sera si vedrà se la mossa a sorpresa si sarà rivelata vincente.

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