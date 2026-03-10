Il suo cattivo rapporto con Roberto Mancini lo spinse a lasciare i Citizens ma con i blancos l'esperienza finì dopo appena sei mesi

Mattia Celio Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 22:02)

Sembra proprio che Real Madrid-Manchester City non possano fare a meno l'una dell'altra. Almeno questo è quello che desidera la Champions League. Dopo che il sorteggio ha accoppiato i blancos ai Citizens sicuramente sia a Madrid che Manchester si saranno levati gemiti di disappunto: "Di nuovo!!". Lamentele prevedibili, ma comprensibili. Alla fine della partita di ritorno di martedì , le due squadre si saranno affrontate ben 11 volte nelle ultime cinque stagioni e 17 dal 2012.

Real Madrid-Manchester City, la parentesi in Spagna e in Inghilterra di Emmanuel Adebayor — Real Madrid e Manchester City di nuovo l'una di fronte all'altra. Il "classico senza tempo" si riprende nuovamente la scena della Champions League. Per il quinto anno consecutivo. Domani sera la sfida al Santiago Bernabeu e il prossimo mercoledì all'Etihad Stadium. Ma prima del fischio di inizio facciamo un tuffo nel passato e andiamo a rivedere la parentesi con entrambe le maglie di un doppio ex di turno: Emmanuel Adebayor.

Nato a Lomé, in Togo, il 26 febbraio 1984, Adebayorviene acquistato dal Manchester City nel luglio del 2009 per una cifra pari a 29 milioni di euro. Proveniente dall'Arsenal, il neo attaccante firma un contratto quadriennale a 4 milioni stagionali. La sua avventura con i Citizens inizia nel migliore dei modi, ovvero con una rete nel giorno del debutto contro il Blackburn dopo appena 3 minuti di gioco. Ma già al 4° turno di Premier League il togolese entra nel cuore dei tifosi del City.

Il 12 settembre 2009 nella partita contro l'Arsenal, sua ex squadra, Adebayor segna la rete del momentaneo 3-1 (la sua quarta rete di fila) e, in preda all'adrenalina e per motivi personali, percorre tutto il campo per festeggiare inginocchiandosi con un'espressione indifferente davanti ai ex tifosi. Un'esultanza che ancora oggi rimane impressa nella mente degli appassionati di calcio. L'arrivo di Roberto Mancini, però, cambiano le cose in negativo e il togolese trova sempre meno spazio dato che il tecnico azzurro gli preferisce Mario Balotelli.

Dopo aver chiuso la stagione con 14 reti in 31 presenze, la situazione degenera nell'annata successiva dove Adebayor finisce sempre più ai margini del progetto e nel gennaio del 2011, dopo solo 8 presenze in campionato, viene ceduto al Real Madrid in prestito con diritto di riscatto ma neanche qui la sua esperienza non sarà memorabile. In sei mesi con la camiseta blanca Adebayor realizza appena 5 reti in 17 presenze e alla fine della stagione i madrileni decidono di non riscattarlo. Una volta rientrato al Manchester City il togolese, non rientrando nei piani di Roberto Mancini, viene ceduto al Tottenham.

