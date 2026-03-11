Intervistato, Bendtner, ex giocatore di Arsenal e Juventus, ha detto la sua sul Bodo/Glimt e sulle condizioni a suo dire terribili degli impianti

Non è uno che le manda a dire, ha giocato in diversi top club europei fra i quali anche la Juventus, con la quale ha avuto un'esperienza da meteora conclusasi con zero reti, ma con delle perle social ancora disponibili sulle piattaforme. Avete indovinato di chi si tratta? No, non è Nicolas Anelka e nemmeno Howedes, stiamo parlando di Nicklas Bendtner, attaccante danese che, a sorpresa ai microfoni di 'Stolpe Ind' ha criticato aspramente il Bodo/Glimt, squadra rivelazione di questa edizione di Champions League.

Bendtner si scaglia contro il Bodo/Glimt: le sue parole — L'ex giocatore anche dell'Arsenal ha parlato così del Bodo/Glimt in vista della sfida di Champions League che attende i norvegesi contro lo Sporting CP: "Fa un freddo cane. È noioso. È grigio. È buio". Un ottimo inizio. Bendtner però, successivamente, ha deciso di rincarare la dose senza lesinare critiche nei confronti del club che ha eliminato ai playoff l'Inter reduce dalla finale di Champions League.

Ecco la sua chiosa: "Gli spogliatoi sono qualcosa di ridicolo. All'improvviso, giocatori che guadagnano milioni di euro all'anno, grandi professionisti, si ritrovano seduti lì a guardarsi l'un l'altro e a pensare: 'Spero che tu stia passando una bella giornata, perché io non ce l'ho. Non ne ho proprio voglia". Una pubblicità non proprio decorosa per il Bodo/Glimt da parte di Bendtner che, in questi anni, non si è risparmiato con le dichiarazioni taglienti e ha sempre detto ciò che pensa. Un unicum forse nel mondo del calcio che riflette la personalità istrionica e decisamente particolare di un calciatore che abbiamo visto anche in Serie A, non proprio al top della sua condizione.