Intervenuto ai microfoni di GloboEsporte, André, che sembrava davvero vicinissimo al Milan e che ora è un pizzico più lontano vista la concorrenza del Benfica, non ha dubbi su quello che dovrebbe e vorrebbe che sia il suo futuro in tinte meneghine. Il giovanissimo centrocampista del Corinthians ha infatti affermato: "In questo momento sono tranquilissimo e molto concentrato per le prossime sfide con la maglia del mio club brasiliano".

André ha poi fatto la sua vera e propria dichiarazione d'amore verso il Milan oggi allenato da Massimiliano Allegri:"Se dovessi un giorno vestire la maglia del Milan vivrei davvero un sogno, anche se già oggi al Corinthians sto vivendo un sogno. Vestire i colori di questa gloriosa squadra brasiliana è un sogno che ho avuto fin da bambino". Insomma, André giura amore al Milan, ma non rinnega il Corinthians, club nel quale sta militando e con il quale si sta mettendo in mostra agli occhi del mondo.