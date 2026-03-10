Il Milan di Massimiliano Allegri sta vivendo un momento incredibile dopo la vittoria nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. I rossoneri, che sembravano spacciati nella lotta scudetto, ora si trovano di nuovo a sole 7 lunghezze di svantaggio dai nerazzurri e il calendario sembra davvero essere incoraggiante per il Diavolo che crede nel sogno. C'è anche chi, per il futuro, sogna invece i colori rossoneri: si tratta del giovane André, talento che potrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.
TRA MERCATO E DESIDERI
Corinthians, André si promette al Milan per la prossima stagione: “Sarebbe un sogno”
Milan, André e il suo amore dichiarato per i rossoneri—
Intervenuto ai microfoni di GloboEsporte, André, che sembrava davvero vicinissimo al Milan e che ora è un pizzico più lontano vista la concorrenza del Benfica, non ha dubbi su quello che dovrebbe e vorrebbe che sia il suo futuro in tinte meneghine. Il giovanissimo centrocampista del Corinthians ha infatti affermato: "In questo momento sono tranquilissimo e molto concentrato per le prossime sfide con la maglia del mio club brasiliano".
André ha poi fatto la sua vera e propria dichiarazione d'amore verso il Milan oggi allenato da Massimiliano Allegri:"Se dovessi un giorno vestire la maglia del Milan vivrei davvero un sogno, anche se già oggi al Corinthians sto vivendo un sogno. Vestire i colori di questa gloriosa squadra brasiliana è un sogno che ho avuto fin da bambino". Insomma, André giura amore al Milan, ma non rinnega il Corinthians, club nel quale sta militando e con il quale si sta mettendo in mostra agli occhi del mondo.
