Corinthians, André si promette al Milan per la prossima stagione: “Sarebbe un sogno”

Le parole di André, giovanissimo talento del Corinthians, ai microfoni di GloboEsporte, su un possibile passaggio al Milan di Massimiliano Allegri
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Il Milan di Massimiliano Allegri sta vivendo un momento incredibile dopo la vittoria nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. I rossoneri, che sembravano spacciati nella lotta scudetto, ora si trovano di nuovo a sole 7 lunghezze di svantaggio dai nerazzurri e il calendario sembra davvero essere incoraggiante per il Diavolo che crede nel sogno. C'è anche chi, per il futuro, sogna invece i colori rossoneri: si tratta del giovane André, talento che potrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.

Milan, André e il suo amore dichiarato per i rossoneri

Intervenuto ai microfoni di GloboEsporte, André, che sembrava davvero vicinissimo al Milan e che ora è un pizzico più lontano vista la concorrenza del Benfica, non ha dubbi su quello che dovrebbe e vorrebbe che sia il suo futuro in tinte meneghine. Il giovanissimo centrocampista del Corinthians ha infatti affermato: "In questo momento sono tranquilissimo e molto concentrato per le prossime sfide con la maglia del mio club brasiliano". 

André ha poi fatto la sua vera e propria dichiarazione d'amore verso il Milan oggi allenato da Massimiliano Allegri:"Se dovessi un giorno vestire la maglia del Milan vivrei davvero un sogno, anche se già oggi al Corinthians sto vivendo un sogno. Vestire i colori di questa gloriosa squadra brasiliana è un sogno che ho avuto fin da bambino". Insomma, André giura amore al Milan, ma non rinnega il Corinthians, club nel quale sta militando e con il quale si sta mettendo in mostra agli occhi del mondo.

