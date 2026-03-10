Modric e Rabiot come Boban e Albertini e un gruppo coeso come quello di allora, suggerendo la ricetta vincente per far sì che questo sogno possa presto diventare realtà a discapito di Dimarco e compagni.

La vittoria del Milan nel derby contro l'Inter ha rinvigorito una piazza leggermente demotivata dopo il gap in classifica da parte della capolista. L'accorcio proprio sui rivali e il successo di misura con il gol di Estupinan ha rivoluzionato le ambizioni della squadra di Allegri, che credono nuovamente in un'incredibile rimonta Scudetto. Una missione complicata ma non impossibile, così come racconta l'ex campione rossonero Oliver Bierhoff alla Gazzetta dello Sport, rivivendo un'impresa molto simile che lo ha visto protagonista nel 1999. Modric e Rabiot come Boban e Albertini e un gruppo coeso come quello di allora, suggerendo la ricetta vincente per far sì che questo sogno possa presto diventare realtà proprio a discapito di Dimarco e compagni. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>