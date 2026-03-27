Le dichiarazioni su Mbappe di Didier Deschamps, ct della Francia, dopo la vittoria in amichevole contro il Brasile di Ancelotti

Giorgio Trobbiani 27 marzo - 11:25

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato ieri nel post partita della sfida amichevole, di extra lusso, fra la sua nazionale transalpina e il Brasile di Carlo Ancelotti, due delle selezioni più quotate per la vittoria della competizione iridata in programma a giugno che hanno dato spettacolo con la vittoria, in questo test match, dei francesi grazie alle reti di Mbappé ed Ekitike.

Francia, Deschamps elogia ed esalta Mbappé dopo qualche acciacco fisico — Intervenuto nella conferenza stampa post vittoria contro il Brasile, Deschamps ha parlato di diversi aspetti della gara, ma ci ha tenuto molto a sottolineare la prestazione e l'attitudine di quella che è la stella più luminosa della sua rosa, Kylian Mbappé: "Era logico che Kylian, visti gli ultimi problemini e dei minutaggi non enormi, non avesse tutti e 90 i minuti da poter disputare".

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Deschamps ha poi aggiunto sul calciatore del Real Madrid: "Gli avevo detto che non avrebbe superato i 65 minuti. Ha giocato poco più di 60 minuti, non ricordo esattamente quanti, per evitare di correre rischi. Non ha più dolore né fastidio, ha tanta voglia, ha davvero il fuoco nelle gambe. Inoltre, ha sempre avuto la qualità per fare la differenza, e questo è un bene. Per un capitano, avere questo tipo di atteggiamento è una cosa molto positiva".

Sì perché, fra le altre cose, Mbappé è reduce dal caso, quasi comico, della cura del ginocchio sbagliato da parte del suo club, poco prima che si aggregasse con la sua nazionale. Eppure, in campo, i problemi non si sono visti, anzi, l'ex Monaco è stato decisivo.