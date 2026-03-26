Stasera l'Italia di Gennaro Gattuso affronta, a Bergamo, l'Irlanda del Nord di O'Neill per cercare di centrare la finalissima che porterebbe ai playoff che danno il pass, l'ultimo disponibile, per accedere al Mondiale negli USA. Il possibile ultimo turno, in caso di vittoria contro la selezione di Belfast, sarà contro una fra Bosnia e Galles. Proprio quest'ultimo, allenato da Craig Bellamy, ex calciatore del Manchester City, è stato elogiato da uno che ha fatto la storia di quella nazionale, Aaron Ramsey.

Intervistato ieri sera, alla vigilia della sfida, Aaron Ramsey ha elogiato il lavoro di Bellamy con il Galles e auspicato addirittura il miracolo dell'accesso al mondiale, a discapito quindi dell'Italia di Gattuso: "Non posso che parlarne benissimo. Penso che quello che ha fatto finora con il Galles sia stato assolutamente brillante. Ha trasformato la squadra".

Ramsey ha poi aggiunto: "Penso che la cura dei dettagli che dedica a ogni cosa sia davvero eccezionale. Penso che i giocatori abbiano tratto energia da questo e abbiano offerto finora delle prestazioni davvero eccezionali. Ci aspettano due partite difficili, ma giochiamo in casa, stiamo giocando bene, quindi abbiamo tutto da dimostrare. Sono fiducioso, ma con discrezione, e penso che possiamo progredire e partecipare a quei Mondiali".