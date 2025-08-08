Il Sunderland regala l’abbonamento agli over 85 con almeno tre anni di fedeltà, rimborsa chi ha già pagato e investe sullo stadio per il ritorno in Premier League. Un gesto che conferma l’anima sociale del club.

Davide Capano Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 12:40)

Il Sunderland regala gli abbonamenti agli over 85 — Con il ritorno in Premier League, il Sunderland Football Club ha introdotto una nuova e commovente iniziativa. Quale? Unabbonamento stagionale gratuito per tutti i tifosi con 85 anni o più, a condizione che siano stati abbonati da almeno tre stagioni.

Un modo concreto per premiare la fedeltà di chi ha vissuto il club per decenni, sostenendolo anche nei momenti più difficili. E i Black Cats nella loro storia ne hanno vissuti tanti...

Rimborso immediato per chi ha già pagato — Chi tra gli over 85 ha già rinnovato l’abbonamento per la stagione 2025/26 riceverà un rimborso completo. I tifosi idonei verranno contattati direttamente con una lettera, e potranno recarsi alla biglietteria del club per completare la richiesta.

La società ha inoltre confermato che questa politica verrà mantenuta anche nelle prossime stagioni, come segno di rispetto e riconoscenza verso la parte più fedele della tifoseria.

Ritorno in Premier League: debutto il 16 agosto — Il Sunderland del tecnico francese Régis Le Bris torna nella massima serie inglese e farà il suo esordio in casa sabato 16 agosto contro il West Ham. L'entusiasmo attorno alla squadra è alle stelle e trovare un biglietto per lo Stadium of Light sarà tutt'altro che semplice.

Lo stadio si rifà il look: esperienza migliorata per tutti — Per accompagnare al meglio il ritorno nella Premier League, il club ha completato una ristrutturazione importante dello stadio. Gli interventi hanno migliorato gli ingressi generali, potenziato le offerte premium e reso l’intera struttura più accessibile e moderna, pronta ad accogliere tifosi, giocatori e partner a livello mondiale.

Un club vicino alla sua gente: il cuore del Sunderland — Questo gesto verso gli over 85 non è un caso isolato. Il Sunderland ha costruito nel tempo una cultura di attenzione ai propri tifosi, come dimostra anche la creazione di uno Sky Box dedicato ai bambini con disabilità, realizzato in collaborazione con la Bradley Lowery Foundation.

Bradley Lowery, piccolo tifoso del Sunderland scomparso nel 2017 a soli sei anni, ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. La sua battaglia contro il neuroblastoma ha unito l’intero mondo del calcio, e il Sunderland continua a onorarne la memoria attraverso iniziative concrete di inclusione e supporto.

Orgoglio per il Branch italiano: fedeltà che attraversa i confini — Anche il Branch italiano ufficiale del Sunderland (@blackcatsofitaly su Instagram) ha espresso con forza il proprio orgoglio per far parte di un club che mette al centro le persone, prima ancora dei risultati sportivi. Questo approccio umano e sociale è ciò che rende il Sunderland un team unico nel panorama calcistico.