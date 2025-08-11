Tra storia e identità
Pisa, svelata la nuova maglia Home: oro e tradizione nerazzurra
Oro, un metallo dalla luce preziosa, forgiata nel tempo;una luce sulle opere più belle della nostra storia;una luce di gloria sui successi sportivi.
Con questo messaggio evocativo, il Pisa di mister Alberto Gilardino ha svelato oggi, 11 agosto 2025, la sua nuova maglia Home per la stagione 2025-2026.
Un design che va oltre la semplice estetica: è un racconto visivo delle radici storiche e culturali della città di Pisa.
Una luce dorata sul Nerazzurro: significato e ispirazione—
Il nuovo kit rappresenta un vero e proprio omaggio alla città.
L’oro – scelto non solo per il suo valore estetico ma soprattutto simbolico – “illumina” i classici colori nerazzurri, come la luce che accende i monumenti pisani, dai fasti della Repubblica Marinara fino ai successi sportivi del club.
"Il Pisa Sporting Club torna sul palcoscenico più importante del calcio nazionale illuminando i suoi colori con lo stesso Oro che dà luce ai monumenti e ai simboli del suo Glorioso passato."
Fotografata da Filippo Tarentini, la maglia è un intreccio tra eleganza moderna e orgoglio storico: radici dorate che abbracciano il nero e l’azzurro in un’armonia raffinata e potente.
Più di una maglia: è Pisa che risorge—
"La luce abbraccia Pisa in ogni suo angolo, dove storia e vita quotidiana si intrecciano."
Non è solo un kit sportivo: è un simbolo di appartenenza, Pisa che sorge tra le pietre antiche, un filo dorato che unisce la città, i tifosi e i giocatori.
L’obiettivo è chiaro: vivere una stagione indimenticabile con addosso l’essenza stessa del territorio.
"La nostra nuova maglia Home è il racconto delle radici che si illuminano nel tempo."
Disponibilità e lancio ufficiale—
La nuova maglia Home 2025-2026 del Pisa sarà disponibile a partire dal 21 agosto 2025 attraverso i canali ufficiali del club.
"Il Nerazzurro: la nostra storia. La luce: accende il marmo, risvegliando l’oro nascosto nell’ombra."
Un invito a riscoprire la città attraverso lo sport e ad accompagnare la squadra verso nuovi traguardi, con addosso la maglia di sempre, ma con una nuova luce.
