Baschirotto ha eguagliato il record di gol segnati esclusivamente di testa in A. Il suo primo gol con la Cremonese, decisivo a San Siro contro il Milan, lo affianca all'ex Roma e Atalanta Ibanez, ora difensore dell'Al-Ahli.

Davide Capano Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 10:46)

Cremonese, Baschirotto nella storia della Serie A con un record unico — Il primo gol di Federico Baschirotto con la maglia della Cremonese non è stato solo decisivo per battere il Milan a San Siro, ma anche un momento storico per il calcio italiano. Il difensore ha infatti raggiunto un traguardo statistico straordinario: ha eguagliato il record per il maggior numero di gol realizzati in Serie A esclusivamente con colpi di testa.

Come riportato da cuoregrigiorosso.com, il numero 6 della Cremo ha ora all’attivo sei reti segnate tutte di testa, proprio come l’ex difensore di Atalanta e Roma Roger Ibanez. L'attuale difensore dell'Al-Ahli, inoltre, aveva segnato anche lui di testa in casa del Milan l'8 gennaio 2023 in una gara finita 2-2.

Nessun gol con i piedi in 113 presenze: un primato raro — Un dato ancora più curioso emerge osservando il suo percorso nella massima serie: in 113 presenze, Baschirotto non ha mai segnato con i piedi. Un'anomalia statistica che lo rende una figura unica nel panorama calcistico italiano. Questo dato sottolinea non solo la sua specializzazione nel gioco aereo, ma anche la costanza con cui riesce a sfruttare i calci piazzati o le situazioni da palla inattiva.

Una risorsa fondamentale nei duelli aerei — La prestazione offerta da Baschirotto sabato sera alla Scala del Calcio, culminata con il titolo di migliore in campo insieme a Federico Bonazzoli, conferma quanto possa essere determinante nel gioco difensivo e offensivo grazie alla sua elevazione, forza fisica e capacità di lettura. La rete segnata al Milan è quindi solo l’ultima dimostrazione del suo valore nel gioco aereo.

Un record pronto a essere battuto — Con tutta la stagione ancora da giocare, Baschirotto ha l’opportunità concreta di superare questo record e di diventare il giocatore con più gol segnati solo di testa nella storia della Serie A. Un traguardo personale che potrebbe scrivere una nuova pagina anche nella storia della Cremonese.